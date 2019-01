Neve in Sicilia | corsa contro il tempo per salvare mucche e asini bloccati sulle montagne

Comuni isolati in Sicilia a causa della Neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Freddo polare in tutt’Italia - nevicate residue al Sud : Cosenza piomba a -7 - 3°C - tanta Neve in Sicilia - Appennino seppellito [FOTO e DATI] : L’ondata di Freddo polare continua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Fa Freddo anche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica ...

Maltempo - Neve e gelo in Sicilia : disagi sulle strade : disagi alla circolazione stradale in Sicilia, a causa di gelo e neve: la statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi (le auto possono circolare ma solo con le catene). Si registra ghiaccio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le vetture rimaste ...

Maltempo Sicilia : Neve a Palermo - voli dirottati e cancellati : A causa della neve caduta ieri sera su Palermo si sono registrati disagi all’aeroporto Falcone-Borsellino: alcuni voli sono stati cancellati e altri dirottati in altri scali. Il volo FR 04341 delle 21.45 proveniente da Bologna è stato dirottato su Trapani; il volo FR 01440 delle 21.50 proveniente da Milano è stato dirottato su Trapani; il volo FR 04906 delle 19.30 proveniente da Roma è stato dirottato su Comiso; il volo FR 02311 delle ...

Freddo in Sicilia : la Neve arriva anche in pianure e sulle coste - fiocchi a Palermo - imbiancata Mondello : L'ondata di Freddo artico giunta sull'Italia sta facendo battere i denti soprattutto al sud, dove troviamo venti forti, gelo e anche tanta neve. I fiocchi bianchi hanno imbiancato Puglia, Basilicata,...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora maltempo al Sud - temporali di Neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

La Sicilia è imbiancata : Neve anche a Palermo e sull'Etna : Palermo, 4 gen., askanews, - Una fitta nevicata ha imbiancato questo pomeriggio la Sicilia, in particolare Palermo dove i fiocchi di neve sono caduti abbondanti. Il brusco calo della temperatura aveva ...

Maltempo Sicilia : Eolie isolate e anche qualche fiocco di Neve a bassa quota : A causa del Maltempo le Eolie sono nuovamente isolate: in alcune zone è persino caduta la neve a bassa quota. Le mareggiate delle ultime ore hanno raggiunto alcune case delle frazione di Acquacalda e Canneto a Lipari. Fermi ai porti aliscafi e traghetti a causa delle forti raffiche di vento e del mare che ha raggiunto Forza 6-7. L’unico mezzo della Liberty Lines partito da Lipari è stato un aliscafo. A Stromboli, Panarea, Alicudi e ...

Maltempo : Sicilia nella morsa di vento - pioggia e Neve : Da alcune ore si è abbattuta sulla Sicilia una violenta ondata di Maltempo con pioggia, forti raffiche di vento e temperature prossime allo 0. A Palermo e provincia la notte scorsa diversi alberi e rami sono stati spezzati finendo per strada. Questo ha richiesto l’intervento di numerose squadre di Vigili del fuoco. Un albero è caduto a Mondello in via Regina Elena, mente un altro si è spezzato sulla SS. 188 all’altezza di Palazzo ...