In casa droga di ogni tipo | munizioni ed una pistola rubata | in carcere 54enne

BIMBA DI 2 ANNI IN COMA 'TRACCE DI DROGA NEL SANGUE'/ Pavia ultime notizie : genitori volevano portarla a casa : Milano, BIMBA in COMA per DROGA. ultime notizie, tolta la potestà ai genitori, affidata al San Matteo di Pavia. Nel sangue trovata cocaina, ora 'sta bene'.

Mantova : nasconde oltre 600 grammi di droga in casa - arrestato : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - E' stato sorpreso con oltre 600 grammi di droga, fra hashish, marijuana e cocaina, nascosti in casa ed è stato arrestato. I carabinieri, al termine di un'indagine, hanno effettuato ad Asola, in provincia di Mantova, una perquisizione in casa di un uomo, un 43enne italia

Roma : a casalotti trovati con la droga in casa - arrestati 2 giovani : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma casalotti hanno arrestato due giovani italiani di 29 e 27 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, che tenevano sotto osservazione da diverso tempo la zona, hanno notato uno strano via vai di giovani ragazzi che entravano in un’abitazione e dopo poco tempo ne uscivano in tutta fretta. Insospettiti dalla situazione, i Carabinieri hanno proceduto a ...

Marcianise - droga in casa : 48enne finisce ai domiciliari - : I carabinieri di Marcianise hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Clemente Antonio Barbato, 48enne del posto. A seguito di una perquisizione personale e ...

Roma : rinvenute dosi droga in auto e in casa - in manette 39enne : Roma – E’ stato fermato a bordo della sua auto ad un normale posto di controllo e trovato in possesso di alcune dosi di hashish nascoste nel cruscotto. Poche dosi, pero’, che lo hanno tradito perche’ hanno portato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro a perquisire la sua abitazione. In manette e’ finito un 39enne Romano, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l’accusa di ...

Milano. Arrestate due mamme che nascondevano la droga in casa : Due donne Arrestate e un maxi sequestro di oltre 380 chili di hashish. Questo il risultato di un’operazione della Polizia

Discoteca Corinaldo - fermato per droga il 15enne che avrebbe usato spray : in casa cocaina - eroina e contanti : È stato fermato per droga il minorenne che secondo alcuni testimoni la notte tra venerdì e sabato avrebbe spruzzato lo spray urticante all’interno del Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, scatenando il caos e provocando il fuggi fuggi che è costato la vita a sei persone. Il giovane ha 15 anni e in casa, in un residence sulla costa, gli investigatori hanno trovato eroina, cocaina e contanti. Il ragazzo è stato identificato ...

AVERSA " Maltratta la moglie - nasconde armi e droga in casa : arrestato Laiso : Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un noto pregiudicato AVERSAno Laiso Domenico, classe 1985, resosi responsabile dei reati di Maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di ...

Nelle ville dei casamonica mobili d'oro e droga : Arredamenti in oro e alcune dosi di cocaina: è quanto hanno trovato gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale entrando in una delle abitazioni abitate dai componenti del clan Casamonica e ...

Roma : un fermo per droga durante sgombero casamonica al Quadraro : Roma – C’e’ un fermo per detenzione di droga nell’operazione antiabusivismo edilizio di questa mattina al borghetto del Quadraro. durante il blitz avviato questa mattina la Polizia locale in una delle 8 villette sequestrate sono stati trovati circa 8 grammi di cocaina. L'articolo Roma: un fermo per droga durante sgombero Casamonica al Quadraro proviene da RomaDailyNews.

Roma - sgomberate 8 ville del clan casamonica. Raggi e Salvini sul posto. Trovata droga : Otto ville appartenenti al clan Casamonica sgomberate e pronte per essere abbattute. «Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani», dice...

Sesso e droga sul pianerottolo di casa - papà chiede aiuto : "Abbiamo una bimba - così non è vita" : Roberto Laconi vive con la moglie e la figlia di 11 anni in una casa Aler. La sua denuncia a QuiComo