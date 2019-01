scenarieconomici

: RT @scenarieconomic: House of Hartz – La riforma della riforma sul reddito di cittadinanza tedesco (di Tanja Rancani) - AleLepri : RT @scenarieconomic: House of Hartz – La riforma della riforma sul reddito di cittadinanza tedesco (di Tanja Rancani) - scenarieconomic : House of Hartz – La riforma della riforma sul reddito di cittadinanza tedesco (di Tanja Rancani)… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Vi avevo raccontato il caso di un reddito di cittadinanza che funziona, illustrando l'esempio elvetico, ma, come vedete dal titolo si può sbagliare facilmente in questo tipo di politica sociale. Specialmente quando si pensa ad un reddito universale, anziché ad un infrastruttura che fa parte delle politiche attive per il lavoro. Ma andiamo per ordine. Il sussidio di ...