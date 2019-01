La nave Sea Watch 3 di fronte a Malta Un migrante si getta in mare 

Sea Watch : l'Europa si sveglia. 'In contatto con gli stati membri per soluzioni'. nave a Malta : La Commissione europea in contatto con diversi stati membri per trovare una soluzione per le due navi da giorni in navigazione nel Mediterraneo. Per l'approdo si fa avanti il sindaco di napoli De ...

De Magistris scrive ai migranti a bordo della nave SeaWatch : 'Commossi dal grande cuore di Napoli' : Napoli mette a disposizione il proprio porto per lo sbarco dei migranti a bordo della nave SeaWatch, da tredici giorni in mare con il maltempo che imperversa e le scorte che cominciano a scarseggiare, ...

Malta autorizza l'attracco della nave Sea Watch con 32 migranti a bordo : Trecento accademici da diversi parti del mondo hanno chiesto agli Stati dell'Unione europea di gestire la situazione dei migranti assumendosi responsabilità condivise. Ancora in mare altre 17 persone ...

Sea watch - Malta autorizza la nave della Ong con 32 immigrati a bordo a sbarcare : Alla fine Malta ha ceduto alle richieste e ha autorizzato la nave Sea watch 3 con 32 immigrati a bordo salvati il 22 dicembre scorso a sbarcare per ricevere assistenza. Lo ha riferito il Times of Malta, spiegando che il permesso è stato concesso dopo che l'equipe medica a bordo della nave ha informa

Sea Watch 3 - Malta ha autorizzato la nave ad entrare nelle proprie acque : Sembra avviarsi verso una conclusione, dopo ben 12 giorni, la lunga odissea della Sea Watch 3. Malta ha autorizzato la nave della ong, che ha a bordo 32 migranti, ad entrare nelle acque maltesi, dopo che dal 22 dicembre scorso nessun Paese aveva accettato di accoglierla.Lo riferisce il Times of Malta secondo cui il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito di un grave peggioramento delle condizioni ...

'Il meteo peggiora - serve un porto' - l'appello dalla nave Sea Watch - : Roma, 31 dic., askanews, - Un volontario britannico a bordo della nave Sea Watch ha lanciato un drammatico appello perché venga dato il via libera allo sbarco dei 32 migranti tratti in salvo il 22 ...

Migranti - nave Sea Watch chiede un 'porto sicuro'. Salvini : 'Ora tocca agli altri' : A bordo dell'imbarcazione dell'Ong 33 Migranti di 17 differenti nazionalità salvati sabato scorso nel Mediterraneo centrale -

nave in avaria - odissea per 390 passeggeri : odissea per i 390 passeggeri della Nave 'Cruise Roma' della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona , che in seguito a un'avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all'una dopo 26 ore ...

nave in avaria : 390 passeggeri ripartiti per Barcellona dopo l’Odissea : Nottata pesante per i 390 390 passeggeri della Nave ‘Cruise Roma’ della Grimaldi diretta da Civitavecchia a Barcellona. A causa di un’avaria è rientrata in porto la notte scorsa intorno all’una dopo 26 ore in mare. Il traghetto, che era partito da Civitavecchia alle 23 del 7 dicembre, era arrivato alle 7.20 di ieri mattina a Porto Torres, dove faceva scalo. Alle 8.40, dieci minuti dopo essere ripartita alla volta di ...

Migranti : Tunisia; media - vietato attracco a nave Sea Watch : ANSAmed, - TUNISI, 27 NOV - Le autorità tunisine avrebbero negato l'ingresso al porto di Zarzis alla nave Sea Watch della omonima ong tedesca. E' quanto affermato ai media locali dall'attivista e ...

Al via costruzione di MSC Seashore la nave più grande mai realizzata in Italia : Ora, con le navi Seaside EVO , presentiamo una versione ancora più evoluta e innovativa che punta a diventare la massima espressione del Made in Italy nel mondo. Le migliaia di maestranze del ...