Calciomercato Napoli Ultime notizie | 20 milioni per Kouamè | ma Preziosi chiede di più

Calciomercato Napoli - che concorrenza per Pavard : c'è anche il Barcellona : La scorsa estate Benjamin Pavard si è imposto ai Mondiali in Russia con la sua Francia, titolare della Nazionale campione del mondo di Didier Deschamps. Per lui tante grandi prestazioni e anche un fantastico gol segnato agli ottavi di finale contro l'Argentina. E a 23 anni, il difensore francese, cerca una nuova opportunità ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : Inter su Modric - Napoli su Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato Napoli / Ultime notizie : un'opzione per Chiesa nell'ambito dell'affare Diawara? : CALCIOMERCATO NAPOLI. Ultime notizie: movimenti a centrocampo, Diawara out? Possibile opzione per Chiesa nella trattativa con la Fiorentina.

Calciomercato Napoli - Kouame obiettivo concreto : pazza idea in difesa : Calciomercato Napoli- Un ottimo e brillante inizio di stagione, macchiato solamente dalla precoce eliminazione dalla Champions League. Il Napoli non demorde e si prepara a recitare una seconda parte di stagione da autentica protagonista annunciando la sua sfida alla Juventus. Occhi puntati anche sul fronte mercato. Difficilmente il club azzurro deciderà di muoversi sul fronte […] L'articolo Calciomercato Napoli, Kouame obiettivo concreto: ...

Calciomercato Napoli - importante offerta con contropartite al Cagliari per Barella : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione molto importante ed è l’unica squadra in grado di competere con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo la dirigenza si muove per gennaio ma anche e soprattutto per giugno. Per la prossima stagione l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Barella, secondo la rosea prima ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie - ag Hamsik : se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. Parla l'agente di Hamsik: 'se rinnoverà chiuderà la carriera con la maglia azzurra, vuole restare qua'.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie : il Psg non rinuncia ad Allan - ma per gli azzurri è incedibile : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. Il Psg punta Allan e i francesi sono pronti a fare offerte importanti ma per i campani non è cedibile.

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie. L'Atalanta chiede per Ounas ma gli azzurri dicono no : pedina importante : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. L'Atalanta si fa avanti per Adam Ounas ma per il club azzurro il giocatore non è sul mercato.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Adl vuole blindare Milik : rinnovo fino al 2024 senza clausola : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. La dirigenza punta al rinnovo di Milk fino al 2024 senza inserire alcuna clausola rescissoria.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Koulibaly a Pogba "ci rivediamo presto" : il senegalese pensa all'addio? : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. De Laurentiis blinda Koulibaly, ma il giocatore manda un messaggio sibillino a Pogba.

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

Calciomercato Napoli - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Poco movimento in entrata - sirene estere per Koulibaly e Allan : Prima metà di stagione con alti e bassi per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea è stata eliminata dalla Champions League nonostante un ottimo girone eliminatorio, ma si trova saldamente al secondo posto in campionato e sembra essere l’unica squadra in grado di impensierire la Juventus. L’obiettivo degli azzurri nella seconda parte di stagione sarà necessariamente quello di conservare la piazza d’onore in ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie : Diawara scalpita - vuole giocare di più. La Fiorentina sta alla porta : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Diawara scontento e inquieto cerca spazio. La Fiorentina sta alla porta ma Ancelotti non ha rinunciato al mediano.

Calciomercato Napoli - si vuole chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...