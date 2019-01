Burkina Faso | Luca Tecchetto | 30enne italiano | è scomparso nel nulla - Sky TG24

Burkina Faso - 30enne italiano scomparso da 20 giorni : era in viaggio verso la capitale. Familiari : “Ore di angoscia” : Un ragazzo italiano è scomparso in Burkina Faso da quasi 20 giorni. Si tratta di Luca Tacchetto, 30enne di Vigonza, in provincia di Padova. Il giovane, figlio dell’ex sindaco della cittadina è sparito nel nulla durante un viaggio nel paese africano. “Sono ore di angoscia“, dice la famiglia Tacchetto in attesa di notizie. Il 30enne era in vacanza insieme all’amica Edith Blais, 34enne canadese. Secondo le ultime notizie i ...

30enne italiano di Padova sparito in Burkina Faso. La famiglia : "Sono ore di angoscia" : Dal 15 dicembre scorso non si hanno notizie di Luca Tacchetto, 30 anni di Vigonza, figlio dell'ex sindaco della località Padovana Nunzio, scomparso nel nulla nel corso di un viaggio in Burkina Faso. Le ultime notizie lo davano in viaggio, insieme all'amica Edith Blais, 34enne canadese, verso la capitale Ougadougou, a bordo di un'auto con targa italiana. Pare che i due fossero attesi a cena da una coppia che abita nella capitale e con la ...

Tredici persone sono morte a causa di attacchi armati in Burkina Faso - : Tredici persone sono morte a causa di attacchi armati nel nord del Burkina Faso, riferisce il portale locale Fason. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto il primo gennaio. Sei persone ...