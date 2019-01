Supercoppa Juve-Milan | Miccichè | ' Scelta del calcio in linea con quelle dell' Italia'

Supercoppa Juve-Milan a Jeddah - la nota della Lega A dopo le ultime polemiche : “Cari tifosi ed appassionati del calcio italiano, credo sia doveroso fare il punto sulla decisione della Lega Serie A, e di tutti i Club associati, di disputare la prossima Supercoppa italiana il 16 gennaio a Jeddah. Questo trofeo, fin dal 1993 nella sua prima edizione all’estero, è stato il biglietto da visita per esportare e promuovere il calcio italiano nel mondo. Abbiamo giocato questa competizione due volte negli Stati Uniti, quattro ...

Biglietti Juventus-Milan Supercoppa italiana : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

La Supercoppa tra Milan e Juve sarà solo per “donne accompagnate” : Manca poco più di una settimana al calcio d’inizio della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. E le polemiche sono già divampate a seguito di un particolare, per nulla piccolo in verità, presente all’interno del comunicato stampa pubblicato dalla Lega Serie A sulla vendita dei biglietti. La querelle gira su due parole che andrebbero a definire ...

