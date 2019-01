Spagna | stuprarono 18enne | i 5 del branco restano liberi

ilgiornale

(Di giovedì 3 gennaio 2019)fuori dal carcere - seppur in libertà provvisoria - i cinque de "La Manada", ildi Pamplona che nel 2016 ha aggredito e stuprato brutalmente unadurante la festa di San Fermin, la giornata in cui si svolge la celebre corsa dei tori per le via della città.I cinque giovani - tutti tra i 27 e i 29 anni - erano stati condannati a 9 anni per abusi sessuali, ma sono in attesa di una sentenza di appello. Il caso ha indignato laperché lo scorso 26 aprile i giudici del tribunale di Navarra avevano pronunciato una sentenza di condanna per "abusi sessuali", ma non per stupro. E poi - a giugno - aveva autorizzato il loro rilascio su cauzione di 6mila euro ciascuno in quanto non c'era, a dire dei magistrati, un rischio di fuga o reiterazione del reato.I cinque, di età compresa fra 27 e 29 anni, non solo avevano violentato una ragazza di 18 anni, ma avevano anche filmato ...