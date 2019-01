Napoli | in metro con due grossi abeti Ira e sdegno | ' Dov' è chi controlla?'

Emergenza freddo a Napoli - apertura notturna delle stazioni Metro per i senzatetto : Proseguono, a causa del perdurare dell' ondata di freddo , le aperture notturne delle stazioni Museo e Municipio della Metro Linea 1 di Napoli, per ospitare le persone senza fissa dimora . A partire ...

Ondata di freddo su Napoli - aperte le stazioni metro per i senzatetto : In previsione dell'Ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni, da oggi 19 dicembre saranno lasciate aperte le stazioni Museo e Municipio della metro linea 1, per ospitare le persone senza fissa ...

Maltempo : stanotte 2 stazioni metro aperte a Napoli per i senza fissa dimora : Resteranno aperte di notte per ospitare i senza fissa dimora le stazioni Museo e Municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo annuncia l’assessore ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale del Comune di Napoli, Laura Marmorale, in previsione dell’ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni. Marmorale ringrazia Nicola Pascale, amministratore unico di Anm (Azienda napoletana mobilità, “e tutto il ...

Città metropolitana di Napoli - finanziamenti per piste ciclabili - Ztl e alberi : 'Con la Città metropolitana di Napoli abbiamo finanziato le piste ciclabili che si devono realizzare, siamo partiti con un progetto di bike sharing, stiamo completando un bando per che solo nella ...

ll divo di Bollywood a Napoli - scatta la coreografia in metro : La metro è in ritardo? Quale momento migliore per una coreografia in stile Bollywood? Succede a Napoli nella metro linea 2. L'occasione è la presenza della star del cinema indiano Yuvraaj Parashar, ...

Napoli - la guerra ai cantieri : 'Noi beffati dal metrò - qui non si vive più' : 'La politica ci ha distrutto lamenta con lo stesso tono Arsenio Musiello, salumiere di Monte di Dio Oggi via Nicotera ha perso dignità, rispetto e voglia di vivere. Se il metrò non si farà siamo ...

Napoli - altolà del ministero : stop alle grate del metrò in piazza del Plebiscito : stop alle grate del metrò in piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni Culturali ha disposto in autotutela l?annullamento d?ufficio del parere Autorizzatorio rilasciato dalla...

Napoli - corsa contro il tempo per non perdere i fondi europei per la metropolitana : ... la Campania si prepara ad accogliere dal 10 al 13 dicembre una visita della Corte dei Conti europea per la verifica degli interventi realizzati e dell'impatto prodotto su società ed economia. fondi ...

Una mostra per raccontare Napoli e la sua storia attraverso la metropolitana - Metro The City - MANN - dal 23 novembre al 31 dicembre. : Il risultato è la perfetta commistione tra arte e scienza che rende unico questo ambiente Metropolitano in un ambiente urbano già intrinsecamente unico ", ha affermato Andy Barr, Amministratore ...

Napoli - ritrovati due scheletri nella stazione Duomo/ Video - macabra scoperta durante lavori metropolitana - IlSussidiario.net : Napoli, ritrovati due scheletri nella stazione Duomo: Video. La macabra scoperta durante lavori metropolitana: ultime notizie

Napoli - il giallo della metropolitana : dalla stazione Duomo emergono due scheletri : Non sono i primi che vengono ritrovati. Già nel 2004, tra i tanti ritrovamenti, spuntò un'urna funeraria con lo scheletro di un bambino, cosa che fece già pensare...

Napoli - la nuova stazione Duomo della metro aprirà nel 2019 : 'Sarà la più bella al mondo' : Ben presto, Napoli potrebbe ospitare la stazione della metropolitana più bella del mondo. È quanto dichiarato al "Corriere del Mezzogiorno" da Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, la coppia di architetti che sta lavorando al progetto da qualche anno. La stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire i battenti nel 2019: farà da anello di congiunzione tra le fermate Università e Municipio, andando così ad ...

Napoli metro LINEA 6 | Tratta Campegna-Porta del Parco : ... che mette in rapporto l'elemento naturale del costone, quello monumentale dell'acciaieria e la vocazione dell'area destinata alla residenza e al terziario; Città della Scienza, centrale nella Tratta,...

Napoli metro LINEA 6 - Tratta Campagna-Porta del Parco : ... che mette in rapporto l'elemento naturale del costone, quello monumentale dell'acciaieria e la vocazione dell'area destinata alla residenza e al terziario; Città della Scienza, centrale nella Tratta,...