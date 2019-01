Motori | dove correrà Mick Schumacher nel 2019? Il figlio del Kaiser insegue un posto in F1

oasport

(Di giovedì 3 gennaio 2019)sta dimostrando a tutti di essere un ottimo pilota, ildel grande Michael è reduce da una fantastica stagione culminata con la vittoria del Campionato Europeo di Formula 3 e ora è pronto a un ulteriore salto di qualità. Il 19enne, che nell’ultimo anno solare ha trionfato in ben otto gare e che ha conquistato sette pole-position, ha deciso di correre in Formula 2 nel: si tratta di un passaggio importante per il giovane tedesco che sarà sempre al volante della Prema, la squadra italiana con cui ha un rapporto molto stretto fin dai tempi della Formula 4. Il secondogenito del, che proprio oggi compie 50 anni e su cui sembrano esserci delle notizie positive sul suo stato di salute, vuole ripercorrere le orme del sette volte Campione del Mondo e i primi passi compiuti in ambito automobilistico sembrano essere davvero molto promettenti....