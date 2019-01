Due anni fa Salvini diceva che «la disobbedienza alle leggi sbagliate è una virtù»

Una gravidanza a rischio e due gemelli nati in Due anni diversi : non è una favola di Capodanno ma una fake news : Le notizie che si erano diffuse erano dolcissime e quasi da facola. Fabio e Andrea, si legge su molte testate giornalistiche, sono nati nel 2018 e nel 2019, ma sono gemelli. Sebbene a pochi minuti di distanza uno dall’altro, i due piccoli sarebbero venuti alla luce a cavallo della mezzanotte. Fabio e Andrea, dunque, avrebbero dovuto festeggiare il compleanno in due anni diversi e, ci si può scommettere, il raro evento di cui sono stati ...

Il Capodanno speciale dei gemelli Andrea e Fabio - sono nati in Due anni diversi : Avranno sempre un aneddoto da raccontare sulla loro nascita i gemelli Andrea e Fabio. Non solo sono gemelli, ma sono anche nati in giorni diversi e addirittura in anni differenti. È la storia di due fratellini baresi nati a Roma al Policlinico gemelli. I documenti ufficiali dicono che Andrea è nato alle 23 e 59 del 31 dicembre 2018 e Fabio alle 00 e 01 del 1 gennaio 2019. Due feste di compleanno consecutive a cavallo fra San Silvestro e ...

Volo salvavita Aeronautica Militare per bimbo di Due anni : Non si è fermata neanche per l'ultimo dell'anno l'attività dell'Aeronautica Militare a favore della collettività: un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha raggiunto Reggio Calabria , dove ha ...

Tra Due anni - sarà pronto ad Erice il Giardino dello sport Falcone e Borsellino : Una caratteristica di alcuni campi è che saranno polivalenti, cioè si potranno praticare più sport. Verranno inoltre predisposte delle area di fitness all'aperto con attrezzi per praticare questo ...

Adriano Celentano festeggia gli anni in tv : appuntamento su RaiDue il 5 gennaio : Con l’arrivo del nuovo anno, il ‘molleggiato’ della musica italiana compirà 81 anni. Raidue lo festeggia in modo speciale

Olivera saluta Firenze : 'Due anni belli - porterò sempre dentro Davide' : ... ai due staff tecnici che ho avuto, e ai tifosi per il rispetto di sempre! Ho vissuto degli anni più belli della mia vita, in una delle città più belle del mondo. Ho vissuto molti bei momenti, ma ...

Salerno : giovane mamma muore a 31 anni - lascia Due figli piccoli : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane ragazza, sempre per mano di una brutta malattia contro la quale ha lottato per diverso tempo senza riuscire a sconfiggerla. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente nel piccolo comune di Angri, dove Veronica Marra, donna e mamma di appena trentuno anni, si è spenta suscitando un grande dolore in tutti i suoi familiari e in coloro ...

Camusso lancia l'allarme sulla manovra : 'Tra Due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Manovra - Susanna Camusso : "Con le clausole Iva tra Due anni pane e acqua per tutti" : Sulla Manovra Susanna Camusso, segretario della Cgil, non ha dubbi: è un provvedimento di destra. Lo spiega in una lunga intervista al Fatto Quotidiano. I pensionati, spiega, sono stati traditi dal blocco della rivalutazione delle pensioni sopra i 1500 euro. Ma a trarre svantaggio dalla legge di Bilancio, secondo il segretario della Cgil, saranno anche altre categorie. Tra questi, ad esempio, i lavoratori che speravano di essere assunti a ...

Milik-Bologna - è ancora doppietta Due anni dopo : Napoli-Bologna, numeri e statistiche Sono 25 partite stagionali per il Napoli; 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono 44 in tutte le competizioni, 21 quelli subiti. In campionato, 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 19 turni. 37 gol fatti e 17 subiti. La squadra di Ancelotti chiude il girone d’andata a 44 punti, -4 rispetto all’ultima stagione. Milik è alla seconda doppietta in Serie A dopo quella contro il ...

Sci nordico – A Cogne quattro eventi internazionali in Due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Lele Mora politico : "Entro Due anni il mio partito entrerà in Parlamento" : Lele Mora sempre più vicino a scendere in campo. L'ex manager dei vip, infatti, ha annunciato di essere stato nominato presidente del partito Unione Cattolica e di essere pronto ad impegnarsi direttamente in politica. Intervistato da I Lunatici, in onda su Radio 2, Mora ha spiegato:Al massimo in due anni entreremo in Parlamento. Ho chiesto in questi giorni a molti volti noti della televisione e del giornalismo italiano di aderire al mio ...

Rimini - muore dopo Due infarti a 10 anni - il papà : 'I suoi organi salveranno altre vite' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda, per l'ennesima volta, la morte di una persona giovanissima. In questo caso, il decesso è avvenuto nella provincia di Rimini, dove un bambino di appena dieci anni è stato stroncato da un doppio arresto cardiaco che, nonostante i molti tentativi di salvarlo da parte del personale medico, non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Lele Mora fonda un partito"In Due anni sarò in Parlamento" : Lele Mora, l'agente dei Vip più potente d'Italia, è tornato sulla scena mediatica dopo le vicissitudini giudiziarie ed è pronto per entrare da protagonista nelle Istituzioni Segui su affaritaliani.it