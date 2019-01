Decreto sicurezza | l’assessore al Welfare di Milano | «Pronti a disobbedire»

I sindaci contro il “Decreto sicurezza” : A Palermo, Napoli, Firenze, Reggio Calabria e Parma hanno annunciato che non applicheranno disposizioni che secondo loro servono solo a rendere la vita più difficile agli stranieri

Decreto sicurezza - perché lo stop dei sindaci può mettere in discussione la legge : Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images Dopo la decisione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere l’applicazione di una parte del Decreto sicurezza, la rivolta dei sindaci si estende e tra le file dei contrari al provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini si contano adesso, seppur con sfumature diverse, anche i primi cittadini di Napoli, Firenze e Parma. Il ministro dell’Interno ha annunciato un’azione penale ...

Perché il sindaco di Palermo non intende applicare il Decreto sicurezza : Leoluca Orlando 'sospende' l'applicazione del decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, da lui giudicate "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo incassa cosìl'appoggio di altri primi cittadini e suscita l'irritazione del titolare del Viminale, Matteo Salvini. È lo stesso Orlando ad annunciare la decisione di sospendere qualunque procedura "possa ...