New Horizons | ecco l' esplorazione spaziale più distante della storia

Brian May - il nuovo singolo New Horizons è un viaggio nello spazio : Il nuovo anno per Brian May e per i suoi fan è cominciato con una bella novità. Il musicista, infatti, ha rilasciato proprio il primo gennaio 2019 il videoclip di un singolo inedito, il primo lavoro musicale da solista del chitarrista dei Queen da vent'anni a questa parte, precisamente dai tempi dell’album Another World pubblicato nel 1998. La nuova canzone si intitola New Horizons in omaggio al secondo grande amore di ...

New Horizons incontro ravvicinato con Ultima Thule : Ultima Thule, l'asteroide scoperto dal telescopio orbitale Hubble nel giugno 2014 e che si trova a 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, è diventato l'oggetto cosmico più lontano ad essere stato ...

Nasa : la sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule - il più lontano corpo cosmico mai osservato : E' la prima volta che un dispositivo spaziale esplora un oggetto lontano 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra

La sonda Nasa New Horizons 'telefona a casa' dai confini dell'universo : La sonda della Nasa New Horizons ha...telefonato a casa: è arrivato a Terra infatti il segnale del fatto che ha superato e ha sorvolato con successo l'Ultima Thule, il piccolo mondo distante più di 6,...

La sonda Nasa New Horizons "telefona a casa" dai confini dell'universo : La sonda della Nasa New Horizons ha...telefonato a casa: è arrivato a Terra infatti il segnale del fatto che ha superato e ha sorvolato con successo l'Ultima Thule, il piccolo mondo distante più di 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra situato ai margini estremi del sistema solare. Per la precisione, nella Fascia di Kuiper, a circa un 1,6 miliardi di chilometri oltre il più piccolo pianeta, Plutone. Ultima Thule, ...

«Vai New Horizons!» : l’urlo della Nasa. La sonda sorvola il corpo celeste più lontano e prosegue la corsa video|foto : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana), la conferma è arrivata dieci ore più tardi: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

«Vai New Horizons!» : l’urlo della Nasa. La sonda sorvola il corpo celeste più lontano e prosegue la corsa video : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana), la conferma è arrivata dieci ore più tardi: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

Spazio - NASA : New Horizons è sopravvissuta al flyby di Ultima Thule : La sonda New Horizons, come da programma, ha inviato un segnale alla Terra, comunicando quindi di essere sopravvissuta al rischioso flyby di Ultima Thule, il più lontano corpo cosmico mai studiato: lo ha reso noto la NASA. “Luce verde“, ha detto Alice Bowman, responsabile delle operazioni per la sonda. Il segnale ha impiegato circa 10 ore per raggiungere la Terra dopo il sorvolo, avvenuto a 6,4 miliardi di chilometri di ...

Il video ufficiale del singolo New Horizons di Brian May - tributo alla missione della NASA : È stato rilasciato oggi 1 gennaio il video ufficiale del singolo New Horizons di Brian May, tornato da solista dopo anni dall’ultimo album. La presentazione del brano è stata sicuramente insolita, come era stato già anticipato settimane fa nel momento in cui era arrivato l’annuncio ufficiale dall’artista. La musica e l’astrofisica sono le due passioni di Brian May, e il singolo New Horizons è stato presentato in anteprima mondiale nel ...

New Horizons ha sorvolato Ultima Thule - la sua meta ai confini del Sistema Solare : “Una notte che nessuno di noi dimenticherà mai” : Come da programma, la sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Si tratta del flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons ha sorvolato il piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del Sistema Solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o meno ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

La sonda New Horizons vola vicino a un asteroide - : Nel mese di marzo 2018, la NASA, a seguito di un voto su Internet, ha annunciato la scoperta di Ultima Thule, che significa "confine del mondo". Come hanno notato nella NASA, fino ad ora i ...

La sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule - il corpo cosmico più lontano mai visto dall'umanità : La sonda è arrivata a sfiorare un «piccolo mondo ghiacciato» distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri e posizionato ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. L'oggetto ...

La sonda New Horizons ha sorvolato il corpo cosmico più lontano mai visto dall’umanità : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana) ma la conferma arriverà solo dieci ore dopo: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo