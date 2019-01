Nel suo discorso di fine anno Mattarella si è dimenticato delle donne

Gemma Galgani confessa quale è il suo sogno Nel cassetto : Gemma Galgani parla di un desiderio e dà ragione ad Alessandra Celentano Gemma Galgani ha svelato il suo sogno nel cassetto. La 68enne ha trascorso il primo dell’anno a teatro. La dama di Torino ha potuto gustare il balletto di Roberto Bolle e ha svelato un desiderio che non ha nulla a che fare con la ricerca dell’amore. Gemma ha confessato su Instagram: “Iniziare il 2019 con Roberto Bolle, per chi ama la danza classica, ...

Schumacher - il messaggio della moglie Corinna per il suo compleanno : ”Michael è Nelle migliori mani possibili” : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio per il compleanno del campione di Formula 1, che compie 50 anni il 3 gennaio. “Siamo lieti e vogliamo ringraziarvi di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi – ha scritto Corinna-. Per fare un regalo a noi e voi, la Fondazione Keep Fighting ha realizzato un museo virtuale. ...

Beppe Grillo - il 'suo' corpo tutto muscoli Nel videomessaggio è del figlio Rocco ESCLUSIVO : Ha 24 anni, non compare quasi mai al seguito di suo padre e più che alla politica pensa alla salute e al fisico. Ci tiene molto, ci si impegna altrettanto e su Instagram, dove ha un profilo aperto, ...

Risultati NBA – Harden show Nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Che cosa ha detto Mattarella Nel suo discorso di fine anno : Il Presidente della Repubblica ha criticato la "tassa sulla bontà", ha ricordato l’importanza del "lavoro tenace, coerente...

Grillo col "nuovo" corpo Nel suo controdiscorso : "Non sono più l'Elevato" : Come al solito, insieme al discorso di fine anno di Mattarella c'è anche il controdiscorso di Beppe Grillo. Dura pochi minuti su Facebook il video del fondatore del M5S e questa volta il comico "scinde" la mente dal corpo: appare solo attraverso lo schermo di un iPad sul corpo di un uomo muscoloso. Insomma: non il nuovo volto, ma il nuovo corpo del fondatore del Movimento."sono ormai a livelli oltre la perfezione - dice Grillo - Non sono neanche ...

Sonia BrugaNelli - il messaggio straziante a Elena Santarelli e a suo figlio Giacomo che lotta contro il tumore : Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio commovente ma forte alla sua amica Elena Santarelli. Con un post sul suo profilo Instagram , la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto nella quale è in ...

Cosa dirà Mattarella Nel suo discorso di fine anno : Sergio Mattarella ha firmato la manovra, con la quale si sono evitati sia l'esercizio provvisorio che la procedura di infrazione Ue ed ha deciso di non aggiungere nulla alla firma con cui si autorizza la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Meglio chiudere un capitolo lungo e complicato, incassando di aver contribuito a convincere le parti, governo e commissione Ue, a tornare al tavolo della trattativa sui conti pubblici dopo uno scontro ...

Florida - sorpresa alla porta : un orso suona il campaNello : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brignano e la 'confessione' alla polizia : 'Ho suonato i campaNelli e so' scappato' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Infortunio Santander - tegola Bologna : al suo posto FalciNelli : Infortunio Santander – Si sta giocando la gara delle 18 valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Bologna, partita scoppiettante nei primi 45 minuti, apre le marcature Milik, poi reazione del Bologna che trova il pareggio su grande giocata da schema, colpo di testa di Santander. Poi tegola per Inzaghi, Infortunio per Santander, cambio obbligato ed al suo posto dentro Falcinelli. Accertamenti nelle ...

Serie A : l'Atalanta travolge il Sassuolo - tripletta di Ilicic Nel 6-2 : Arbitro: Pasqua Marcatori: 19' Zapata, A,, 42' Gomez, A,, 51', 57' Duncan, S,, 54' Mancini, A,, 74', 86', 92' Ilicic, A, Ammoniti: Castagne, A,, Sensi, S,, Zapata, A, LA CRONACA DEL MATCH

Paolo Savona - il suo volto spaventosa Nella foto della cena offerta da Giuseppe Conte : Il settimanale Chi ha pubblicato nel numero in edicola da giovedì 3 gennaio, le foto della cena di fine anno che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha offerto ai 18 ministri del suo Governo in ...

Fedez - la felicità Nelle foto del suo 2018 : Il 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di Fedez«La mia felicità in una foto». Non servono molte parole a Fedez per riassumere la gioia del 2018, basta la foto che vede la sua famiglia al completo. Il cantante è nella foto, tatuaggi in bella vista visto che non ha maglia, pronto a abbracciare la moglie Chiara Ferragni e il piccolo ...