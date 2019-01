2018 | le più rottamate sono Punto e Panda

Lava - alluvioni - incendi e terremoti : le immagini satellitari (e non) più indelebili del 2018 [FOTO] : 1/18 ...

Nintendo domina su Amazon : ecco la classifica dei videogiochi più venduti sulla piattaforma nel 2018 : Nonostante il mercato digitale sia in costante crescita, le copie fisiche dei videogiochi sono ancora richiestissime e Amazon da tempo è diventato uno dei rivenditori preferiti dai giocatori. Proprio per questo può essere interessante andare a scoprire quali titoli sono stati i più venduti del 2018 sulla piattaforma, grazie a una classifica diffusa dallo stesso colosso dell'e-commerce e riportata da Siliconera. Curiosamente, la classifica è ...

Ambiente - Arpa : nel 2018 in Friuli Venezia Giulia meno polveri sottili ma più ozono : Rispetto al 2017, il 2018 appena concluso in Friuli Venezia Giulia è stato caratterizzato da una situazione migliore per quanto riguarda le polveri sottili, da qualche criticità con l’ozono e da una tendenza all’aumento per i pollini. Lo segnala l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, Arpa Fvg, in una nota che riporta una prima analisi preliminare sullo stato della qualità dell’aria nell’anno ...

Piena di sorprese la selezione dei 10 smartphone più scattanti a dicembre 2018 : Non potevano certo mancare le sorprese e gli spunti d'interesse attraverso la selezione dei 10 smartphone più scattanti e potenti, almeno stando al ranking che è stato pubblicato da AnTuTu proprio in queste ore. Come stanno le cose alla fine di dicembre 2018? Dopo aver esaminato i modelli più nocivi per gli utenti tra quelli che sono stati lanciati sul mercato durante gli ultimi dodici mesi (qui trovate maggiori dettagli a tal proposito), tocca ...

I libri più belli del 2018 (da fuori) : Giudicati solo dalla copertina, in lode degli editori e dei designer che provano a inventarsi qualcosa

Lo avete chiesto a Google : ecco le chiavi di ricerca più gettonate del 2018 : Nella classifica della parole più cercate Marchionne è secondo solo ai mondiali di calcio. Tra i personaggi più gettonati...

Classifica Tournée 4 Trampolini 2018-2019 - la graduatoria in aggiornamento. Ryoyu Kobayashi comanda davanti a Markus Eisenbichler e Stefan Kraft. Più attardati Stoch e Zyla : La grande attesa è finalmente terminata: torna lo spettacolo della Tournèe dei Quattro Trampolini, una delle competizioni più importanti del calendario per il salto con gli sci maschile. Il torneo giunge quest’anno alla 67esima edizione e prevede quattro gare distribuite equamente tra Germania e Austria, sui Trampolini di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Il polacco Kamil Stoch andrà a caccia di un tris storico ...

I migliori look del 2018 di Charlotte Casiraghi sono una guida alle tendenze moda più belle dell'anno : ... di partecipare ai red carpet più famosi del mondo indossando creazioni couture da mille e una notte, Charlotte Casiraghi è sicuramente una delle royal più chic del mondo, ed è anche una delle ...

Rudy Zerbi : "Cosa mi mancherà di più del 2018..." : Lavorare e crescere un bambino non è affatto facile. I ritmi sempre più pressanti, e stressanti,, le riunioni all'ultimo minuto e le cene di lavoro spesso ci allontanano dalla famiglia. E così è anche ...

Individuati gli smartphone più nocivi del 2018 per la nostra salute : Ci siamo appena messi alle spalle il 2018 e, in ambito mobile, può diventare molto interessante una comparazione tra gli smartphone più nocivi per la nostra salute tra quelli che hanno fatto il loro esordio sul nostro mercato in questi dodici mesi. Come forse alcuni nostri lettori ricorderanno, l'ultimo bollettino di questo tipo lo abbiamo condiviso sulle nostre pagine durante il mese di ottobre, ma arrivati al nuovo anno è indispensabile ...

I fatti più importanti che hanno caratterizzato il 2018 a Olbia : I fatti più importanti a Olbia. Il 2018 è stato un anno ricco di fatti accaduti nella città di Olbia. Dalla politica alle novità sui trasporti, dalle crisi in alcuni settori della città al cinema, dal maltempo all'inaugurazione del Mater. Insomma, è stato un anno importante e che ha segnato la città su ...

Bohemian Rhapsody è il film più visto in Italia nel 2018 : Nel mondo, intanto, il film con protagonista uno straordinario Rami Malek supera i 670 milioni di incasso: 'È una grande soddisfazione chiudere l'anno con questo risultato' ha commento l'...

I momenti più trash della tv nel 2018 : dal Gf Vip alle risse a Forum e Uomini e Donne : Sono stati tanti i momenti trash della tv nel 2018: dalla furiosa litigata di Ilary Blasi con Corona, a Nadia Rinaldi e il suo balletto sexy mentre era ipnotizzata fino alla rissa nello studio di U&D ...

Mondo automotive - I 10 fatti più importanti del 2018 FOTO GALLERY : Dopo avervi anticipato le previsioni sull'anno che verrà, il 2019 dalla A alla Z, vi raccontiamo in dieci notizie gli ultimi dodici mesi del Mondo automotive: dalla scomparsa di Sergio Marchionne, uno dei più grandi top manager di sempre, allarresto di Carlos Ghosn, a capo del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, dalla tragedia del ponte Morandi a Genova a un importante evento del motorsport nella Capitale, senza dimenticare la cessione di un ...