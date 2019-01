Soccorso Alpino recupera due ragaze

Due giovani in difficoltà sul Monte Cimone : recuperate dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino della stazione “Monte Cimone” sull’Appennino modenese, nella tarda serata di ieri per due giovani trovatesi in difficoltà durante la discesa dalla vetta, a causa del ghiaccio, a quota 2.165 metri. La squadra di quattro tecnici e un sanitario, attivata dai carabinieri, ha raggiunto sui gatti delle nevi la località Pian Cavallaro assieme al personale dell’aeronautica militare. Le due ragazze ...

Escursionista si perde sull’Etna : recuperato dai finanzieri del Soccorso Alpino di Nicolosi : I finanzieri del Soccorso Alpino di Nicolosi hanno recuperato sull’Etna, a quota 1960 metri, un Escursionista che si era smarrito: l’uomo, aveva deciso di passare la notte sull’Etna, ma nelle prime ore della mattinata, riavviandosi verso la propria autovettura, non era riuscito più a trovare il sentiero di ritorno e quindi dopo aver vagato per qualche ora, spaventato e colto dal freddo ha deciso, alle 05:45 circa, di chiamare i ...

Scivola lungo il sentiero - escursionista francese recuperato col l'elicottero dal Soccorso Alpino: Le squadre del soccorso alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un intervento nella tarda mattinata in alta Val Soana, nel Torinese. Un escursionista di nazionalità francese si è procurato ...

Montagna : escursionisti bloccati sul Terminillo - recuperati dal Soccorso Alpino : I tecnici del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono intervenuti sul Monte Terminillo (Rieti) per recuperare due escursionisti bloccati sulla via direttissima per la vetta. I 26enni erano partiti nella mattinata di oggi quando, a causa dell’attrezzatura inadeguata per l’ambiente invernale, sono rimasti bloccati in un punto ghiacciato. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del Soccorso Alpino della ...

Incidenti montagna : il Soccorso Alpino punta sulla prevenzione : “Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento”. Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell’augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. “Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...

Soccorso Alpino e speleologico Piemontese nel 2019 punterà sempre più sulla prevenzione : Si sta per chiudere un anno impegnativo per il Soccorso alpino e speleologico Piemontese. E' giunto quindi il momento per il presidente regionale Luca Giaj Arcota e i 1180 volontari di fare un ...

Speleologa salvata sulle Madonie : “Ho avuto paura - grata agli uomini del Soccorso alpino” : “Sono grata agli uomini del soccorso alpino che non mi hanno lasciata sola un attimo. Certo ho avuto un po’ di paura ed ero molto stanca visto che sono stata costretta a restare per dodici ore nella grotta“: lo ha dichiarato Giusy Caldo, 42 anni, la Speleologa tratta in salvo stamattina dalla grotta che si trova alle pendici di Cozzo Balatelli, sulle Madonie. “Nonostante le mie tante escursioni in questi anni non mi era ...

Cade durante la discesa dal monte Musinè - escursionista recuperata dal Soccorso Alpino: I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno appena concluso il recupero di un'escursionista infortunatasi durante la discesa dal monte Musinè, nel comune di Caselette, nel Torinese.

Palermo - speleologa cade in una grotta a 100 di metri di profondità : al lavoro il Soccorso alpino : Una speleologa è rimasta ferita dopo essere caduta in una grotta a 100 metri di profondità in provincia di Palermo. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino speleologico, al lavoro con una squadra di una trentina di persone e un medico: il recupero – fanno sapere – durerà diverse ore. Al momento, i soccorritori hanno provato a mettersi in contatto con la donna, 42 anni, senza riuscirci. La cavità nella quale è scivolata ...

Maltempo : 23enne bloccato sull’Etna - intervento del Soccorso alpino : intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano ieri pomeriggio per recuperare un giovane rimasto bloccato sull’Etna, a quota 2500 metri, a causa del Maltempo: il 23enne aveva intenzione di raggiungere i crateri sommitali, ma si è incamminato sprovvisto di qualsiasi equipaggiamento adeguato. Rimasto bloccato, dopo aver trovato un riparo, ha chiamato i parenti di Adrano che lo ospitano i quali a loro volta hanno allertato il ...

Calabria : donato defibrillatore portatile al Soccorso Alpino del Pollino : La stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speologico Calabria ha in dotazione un defibrillatore portatile ad alta resistenza. Lo strumento salvavita, utilizzabike anche in presenza delle piu’ avverse condizioni meteo, e’ stato donato dal Lions Club di Castrovillari guidato da Michele Martinisi. La cerimonia di consegna del defibrillatore si e’ svolta in occasione della cena di fine anno della Stazione che si e’ svolta ...

Parapendio precipitato - il Soccorso Alpino sospende le ricerche che hanno dato esito negativo. Usati l'elicottero - i droni e i soccorsi via ... : CAVALESE . Ieri sera attorno alle 22 sono state sospese le operazioni del Soccorso alpino avviate nel pomeriggio per la ricerca di un Parapendio che era stato visto da alcuni escursionisti cadere tra ...

Muore schiacciato da un albero capostazione del Soccorso alpino

Brutta caduta in montagna : escursionista recuperata dal Soccorso Alpino : Carrara - Una Brutta caduta sul sentiero e per una escursionista 51enne la domenica è finita in ospedale. La stazione di Carrara del Soccorso Alpino e Speleologico è, infatti, intervenuta questo ...