Serena Williams VS Roger Fereder/ Alla Hopman Cup nel doppio misto lo scontro tra star del tennis : vince il Re : Serena Williams VS Roger Federer: le star del tennis si incrociano nel doppio misto Alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Serena "Roger più grande della storia" : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense , La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3.

Serena "Roger più grande della storia" : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3. Tutte le notizie di ...

Serena 'Roger più grande della storia' : Per la cronaca, il doppio misto svizzero, decisivo dopo l'1-1 dei due singolari, ha battuto quello statunitense, La Williams era in coppia con Tiafoe, in tre set 4-6 6-4 6-3.

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

A Capodanno Serena contro Roger : il 2019 comincia con il doppio misto del secolo : ... considerando i quasi 75 anni in due dei contendenti, ma soprattutto lo status di reietto nello sport della racchetta del doppio misto. Teatro dello 'storico' evento la Hopman Cup, l'esibizione di ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...