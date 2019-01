Saldi | conto alla rovescia

Saldissimi del 6 novembre per Huawei P20 Lite : codice sconto e prezzo sceso a 200 euro : Sensazionale promozione per Huawei P20 Lite, valida con ogni probabilità solo oggi 6 novembre e fino ad esaurimento scorte, secondo quanto riportato dai colleghi di AndroidUp poco fa. Grazie ad una nuovissima offerta Ebay, infatti, il dispositivo risulta disponibile a soli 219 euro, prezzo molto più basso rispetto alle medie del web, anche in riferimento agli store solitamente più economici, con un plus extra da non dimenticare che rende ...