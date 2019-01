Il discorso di Sergio Mattarella | ecco il testo integrale

Alessandra Mussolini : "Solo commenti servili per il discorso di Sergio Mattarella. Buon 2019 a schiena dritta" : Parte con il botto il 2019 per Alessandra Mussolini. L'eurodeputata sul suo profilo Twitter, evidentemente contrariata dal discorso di fine anno agli italiani di Sergio Mattarella, attacca i colleghi che hanno invece elogiato il suo messaggio: "Buon anno a tutti ma soprattutto ai professionisti dell

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...