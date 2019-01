Coppi | i 100 anni del Campionissimo È stato il più grande di tutti?

“ Coppi per sempre” - nel libro di Auro Bulbarelli il Campionissimo rivive a 100 anni dalla nascita : In "Coppi per sempre" Auro Bulbarelli e Giampiero Petrucci raccontano, accompagnati da un apparato di oltre 1000 tra fotografie d'epoca e immagini, la vita di Fausto Coppi, il più grande ciclista italiano e uno degli sportivi più amati di tutti i tempi. Nel 2019 anche il Giro d'Italia omaggerà il Campionissimo nell'anno del centenario.Continua a leggere

100 Km dei Campioni - splendido successo di Valentino Rossi e Morbidelli : battuta la Coppia Pasini-Baldassarri : Il pilota pesarese e il compagno di squadra vincono in volata la 100 Km dei Campioni, superando al fotofinish Baldassarri e Pasini Prima l’Americana, poi la 100 Km dei Campioni. Valentino Rossi non lascia nemmeno le briciole ai propri avversari, aggiudicandosi l’attesa corsa organizzata presso il Ranch di Tavullia. In gara insieme all’amico Franco Morbidelli, nominato quest’anno ‘Rookie of the Year’ in ...