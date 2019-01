C’erano una volta le macchine ‘nude’ Ora sapreste smontare la vostra sveglia?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 gennaio 2019) “Ma a cosa serve oggi la matematica?”. Da sempre mi sento fare questa domanda. Mi chiedo come mai sia così diffuso il distacco del grande pubblico da una disciplina tanto pervasiva. Penso che la faccenda venga da lontano, quindi oggi prendo l’argomento alla larga, rimandando lo specifico della matematica a un prossimo post. Detto in breve, credo che la nostra società abbia sviluppato una sorta di pudore nel mostrare gli ingranaggi, i dettagli tecnici. Mi avventuro in territorio altrui, sarei molto lieto di ricevere il soccorso di blogger competenti (Chiara Alessi? Alberto Bassi? Diego Fusaro? Gianni Vattimo? Patrizia Mattioli?) e naturalmente dei lettori.Anni fa si vendeva un telefono che mostrava le sue viscere in trasparenza. Per un po’ fu di moda, ma non ebbe molto seguito: tranne questo caso e pochi altri, i meccanismi degli apparati che abbiamo in casa vengono occultati. ...