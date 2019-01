Cardiff-Tottenham 0-3

Tottenham facile sul Cardiff - ora è 2/o : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Il Tottenham vince facile , 3-0, in casa del Cardiff nel terzo anticipo della 21ma giornata di premier e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a 48 punti, una in ...

Pronostico Cardiff vs Tottenham Hotspur - Premier League 1-1-2019 e Analisi : Premier League, 21^ giornata, Analisi e Pronostico di Cardiff-Tottenham Hotspur, martedì 1 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Cardiff-Tottenham Hotspur, martedì 1 gennaio. Obiettivi diversi ma uguali motivazioni. Nella prima gara dell’anno si affrontano due squadre pronte e a darsi battaglia per importantissimi tre punti. Il Cardiff è in ripresa e nelle ultime due partite sono arrivati ben quattro punti frutto di un ...