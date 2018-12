SUSPIRIA di Luca Guadagnino – La recensione

i-filmsonline

: Da stasera al cinema @suspiriamovie, l'ultimo film di Luca Guadagnino con Dakota Johnson. Che ci ha svelato i segre… - vogue_italia : Da stasera al cinema @suspiriamovie, l'ultimo film di Luca Guadagnino con Dakota Johnson. Che ci ha svelato i segre… - Luigi_Noera : SUSPIRIA di Luca Guadagnino inaugura la stagione cinematografica 2019 - Luigi_Noera : SUSPIRIA di Luca Guadagnino inaugura la stagione cinematografica 2019 - -

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Reduce del clamoroso successo internazionale ottenuto con Call me by your name,torna dietro la macchina da presa con un film destinato, non a torto, a far parlare di sé. Abbandonati i loci amoeni delle campagne cremasche, teatro di una storia d’amore malinconica e idilliaca, il regista trasferisce il proprio focus su un classico dell’horror all’italiana:di Dario Argento (1977). Progetto cui spesso si è fatto riferimento in termini di remake – definizione peraltro rinnegata dallo stesso regista – il rifacimento didi fatto si configura come prodotto completamente a sé stante e lontano da una categorizzazione così semplicistica.