Stipendi NoiPA gennaio 2019 | importi | cedolino e pagamenti

Noipa - emissione gennaio : è possibile consultare ordine di pagamento Stipendi arretrati : Disposta nella giornata del 28/12 l'ordine di pagamento per la mensilità di gennaio 2019 per i docenti di ruolo e supplenti con contratto al 30/06. Mancanti ancora gli stipendi di novembre e dicembre 2018 per i supplenti con contratto di supplenza breve. Su Noipa nessun cedolino o avviso di ordine di pagamento, ma è possibile verificare la presenza della presa in carico dei contratti, anche se operando con più tentativi a causa del mancato ...

NoiPa - come funziona il nuovo portale Stipendi pubblici - Curiosità - news ed informazioni : Questa sorta di accordo tra istituti di credito aderenti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevedrebbe la possibilità di accesso ai prestiti insegnanti e personale ATA con cessione del ...

NoiPa - comunicato ufficiale data esigibilità Stipendio personale breve e saltuario : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito e sulla pagina Facebook, in relazione all’accreditamento degli emolumenti relativi all’emissione speciale del 13 dicembre scorso a favore del personale supplente breve e saltuario. La data di disponibilità è lunedì 24 dicembre. Ecco qui di seguito il testo del comunicato diffuso dalla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica ...

Stipendi NoiPA - in pagamento oggi 14 dicembre la tredicesima : NoiPa ha comunicato alcuni giorni fa che la data di valuta per l’accreditamento dello Stipendio legato alla tredicesima mensilità, per tutti i dipendenti (ad eccezione del personale delle aziende sanitarie) è oggi venerdì 14 dicembre 2018. Il portale ha ricordato che la disponibilità delle somme sui conti correnti può avvenire nell’arco dell’intera giornata, in base agli istituti bancari. Emissione speciale NoiPa per supplenti L’emissione ...

Stipendio NoiPA 12/2018 e tredicesima : cedolino pubblicato e pagamento in arrivo : Il cedolino NoiPA di dicembre 2018, con gli importi dello Stipendio e della tredicesima di quest’anno, è già pubblicato per la maggior parte degli amministrati. NoiPA, come sempre, garantisce la consultazione del cedolino qualche giorno prima dell’esigibilità. Il prossimo venerdì 14 dicembre è la data fissata per il pagamento, sia dello Stipendio che della tredicesima. cedolino NoiPA dicembre 2018 Sul portale NoiPA, il cedolino di ...

NoiPa Cedolino dicembre : anticipata data esigibilità dello Stipendio e della tredicesima : Con il Cedolino di dicembre gli amministrati NoiPa potranno sia vedere l'importo del proprio stipendio, sia l'importo della tredicesima la cui esigibilità sarà anticipata rispetto agli altri mesi; infatti non si dovrà attendere il solito 22-23 dicembre ma è venerdì 14 il giorno in cui il personale scolastico potrà disporre della gratifica natalizia disposta dall'articolo 80 del Ccnl. Cedolino dicembre: dove e come vedere l'importo dello ...

Ultime notizie NoiPA al 1° dicembre 2018 su Stipendi e cedolini : Come ogni fine mese, ieri NoiPA ha pubblicato il riassunto delle notizie del mese, che per novembre sono state concentrate su argomenti come stipendi e cedolini. Di seguito vi riassumiamo il contenuto di quanto illustrato. notizie NoiPA su stipendi e cedolini Le Ultime notizie NoiPA su stipendi e cedolini, sono le seguenti (ricordiamo che le altre riportano comunicazioni sulle date di esigibilità, già scadute nel mese di novembre): 8 novembre, ...

Stipendi e tredicesima NoiPA dicembre 2018 : importi visibili - le date : Oggi 29 novembre, gli importi degli Stipendi e della tredicesima NoiPA iniziano ad essere visibili. Nella giornata di ieri, era già stato segnalato da alcuni utenti che sul portale erano visibili gli importi del cedolino di dicembre 2018, che incluse anche la tredicesima. Ricordiamo, infatti, che Stipendio e 13^ saranno pagati con un unico cedolino. Il caricamento degli importi avviene, come sempre, a scaglioni. Se non tutti riescono a ...

Noipa - arretrati Stipendi : l’avviso del portale e la data - notizie 27/11 : Nella pomeriggio di ieri, Noipa ha emesso un avviso relativo agli arretrati stipendi per il personale della scuola titolare di supplenze brevi e saltuarie. Di seguito riportiamo l’avviso pubblicato dal portale. Avviso Noipa su arretrati stipendi 2018 L’avviso Noipa sugli arretrati stipendi è il seguente: “A seguito dell’individuazione delle risorse economiche e delle nuove modalità di liquidazione concordate con la ...

NoiPa - Stipendi e assegni familiari : cosa fare in caso di mancato ricevimento - i chiarimenti : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, chiarisce la questione riguardante il mancato ricevimento degli assegni nucleo familiare, da parte di alcuni docenti e ATA. cosa fare se non è stato percepito l’assegno nucleo familiare Sulla pagina Facebook ufficiale, NoiPa ha provveduto a rispondere così alle diverse richieste di chiarimenti in merito alla mancata corresponsione degli ANF: ‘Ti consigliamo di rivolgerti: Alle ...

Stipendio e tredicesima NoiPA 2018 : date e info sugli importi : NoiPA pagherà la tredicesima 2018, attesa con lo Stipendio di dicembre, leggermente in anticipo rispetto al solito. La cosiddetta ‘gratifica natalizia’ spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici. Riceveranno la tredicesima tutte le posizioni stipendiali vigenti alla data del 1° dicembre, per le quali risulti corrisposta almeno una retribuzione mensile nel corso dell’anno, incluso il personale in aspettativa senza assegni, in ...

NoiPa - mancato pagamento Stipendio : ecco perché : mancato pagamento: cosa significa “non liquidato per capitolo incapiente”? E’ ciò che si ritrovano scritto su NoiPa alcuni supplenti. Non sono mancate le polemiche e vediamo allora il significato di tale dicitura, ricordando che per i supplenti è a disposizione sulla piattaforma NoiPa il self service per poter vedere la situazione dei pagamenti del proprio stipendio. NoiPa stipendio: ‘Non liquidato per capitolo ...

NoiPa - comunicato ufficiale su Stipendi personale supplente e saltuario : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso un comunicato ufficiale, pubblicato anche sulla pagina Facebook, in relazione alla data di esigibilità riguardante i pagamenti relativi all’emissione speciale del 16 novembre a beneficio del personale supplente e saltuario. All’interno del comunicato si ufficializza la data di lunedì 26 novembre, quale data di esigibilità. Qui di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale ...

Noipa : guida alla lettura del cedolino dello Stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Il cedolino di novembre 2018, anche se molti hanno già potuto visualizzare gli importi. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata ...