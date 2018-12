Intelligenza artificiale | 5 app gratuite da scaricare - Sky TG24

Su Twitter il mostra le opere create dall'Intelligenza artificiale : Dal tramonto su Giove all'alba su Urano tra le opere d'arte generate dai bot, ossia programmi autonomi che accedono ai social

Dal tramonto di Giove all’alba su Urano : su Twitter in mostra opere create da Intelligenza artificiale : In una singola mostra su Twitter sono state pubblicate delle opere d’arte generate dai bot, ossia programmi autonomi che accedono ai social: sono nate dal progetto Arty Bots, nel quale una famiglia composta da 17 bot “artisti” crea più opere al giorno e le condivide. Tra le rappresentazioni anche l’alba su Urano che raffigura un cielo striato di nuvole dai colori pastello illuminate dalla prima luce del mattino, e ...

Perché la lotta al terrorismo passa per l’Intelligenza artificiale : La polizia francese per le strade di Strasburgo. (Foto: PATRICK HERTZOG / AFP) 1.440 attacchi, 7.616 vittime: sono questi i numeri che raccontano gli attentati terroristici nel mondo dal primo gennaio 2018 a oggi. L’ultimo quello di martedì scorso a Strasburgo: una raffica di proiettili che ha causato cinque morti e 13 feriti. Se guardiamo più indietro nel tempo, negli ultimi tre anni per esempio, i casi salgono a 4.300. Prevederli, e ...

Come gli italiani vedono la tecnologia del futuro - tra PC - 5G e Intelligenza Artificiale : Cosa si aspettano gli italiani dalla tecnologia del futuro? Secondo la ricerca Nielsen commissionata da Intel nell’anno del suo cinquantenario, la maggior parte dei consumatori ha fiducia nella tecnologia e crede che ci aiuterà a superare grandi sfide globali in diversi campi, dall’ambiente alla mobilità, dall’energia alla medicina. La maggior parte dei professionisti interpellati inoltre crede che il PC manterrà ancora un ...

Intelligenza artificiale e populismo ci hanno sorpreso e cambiato : Tra le novità del 2018 un posto di riguardo lo merita «Lovot», che deve il nome all’unione fra «Love» e «Robot», è dotato di Intelligenza artificiale ed è stato progettato per «rendere le persone felici». Il segreto dell’orsacchiotto elettronico che vedete in questa foto sono i suoi 50 sensori hi-tech che gli consentono di simulare emozioni umane r...

Dragon Drive - un compagno di viaggio con Intelligenza artificiale : Un vero e proprio compagno di viaggio , una presenza che si fa… sentire, con la voce e con gli interventi, alcuni richiesti, altri di sicurezza. Dragon Drive è una piattaforma di assistenza ...

Dragon Drive - sale in auto l'assistente con Intelligenza artificiale : Dragon Drive è una piattaforma di assistenza vocale dotata di intelligenza artificiale. Ormai la conosciamo tutti, anche se finora per usi parziali e specifici: magari salendo su auto differenti, non ...

L'Europa pubblica un codice etico sull'Intelligenza artificiale. Ecco cosa dice : Secondo i i 52 esperti selezionati dal mondo accademico, dell'industria e della società civile che hanno lavorato per conto della Commissione europea al documento, va evitata un'eccessiva dipendenza ...

CES 2019 : l’italiana Volta porta l’Intelligenza artificiale a Las Vegas : Un palcoscenico internazionale per scrivere la storia dell’innovazione. l’italiana Volta® sarà al CES di Las Vegas. L’azienda di Gerenzano (VA) sarà presente alla più importante fiera dell’innovazione tecnologica riVolta direttamente ai prodotti consumer in programma da martedì 8 a sabato 12 gennaio 2019. In più, Volta è stata selezionata dalla Consumer Technonogy Association – l’associazione dei consumatori americani che promuove il ...

Remove.bg - Intelligenza artificiale per scontornare i ritratti e lavorare più in fretta : Remove.bg è un’applicazione online per la fotografia digitale, che almeno in piccola misura segna il futuro di un’intera professione. Serve infatti a “scontornare” i ritratti, cioè a separare le persone dallo sfondo, per poi usare il risultato in un collage o un montaggio. Una cosa che fanno ogni giorno decine di migliaia di professionisti in tutto il mondo, investendoci almeno qualche minuto. Si può testare gratuitamente ...

Youtube - in tre mesi l’Intelligenza artificiale ha aiutato a rimuovere 7 - 8 milioni di video che non rispettavano le linee guida : Nell’ultimo rapporto trimestrale (luglio-settembre 2018) diffuso da Youtube, la piattaforma di video sharing di proprietà di Google, si è avuta conferma della rimozione oltre 7,8 milioni di video che non rispettavano le linee guida della community. Si parla tendenzialmente di contenuti ingannevoli e truffe (79,6%), nudità o contenuti di natura sessuale (12,6%), sicurezza dei minori (4,5%) e promozione della violenza (0,6%). Nello stesso ...

La nuova collezione Nike progettata dall’Intelligenza artificiale : Avete presente le classiche felpe all’americana con il cappuccio per l’attività fitness? I morbidi pantaloncini larghi? A breve potranno essere un “retaggio del passato”, non tanto per il loro appeal, ma per design e materiali. Nike, facendosi aiutare dalla tecnologia ed in particolare all’intelligenza artificiale, con la nuova collezione Tech Pack (dal 10 gennaio sul sito dell’azienda) compie quella che è una grande svolta per il brand e un ...

C'è una nuova canzone di Natale composta da una Intelligenza artificiale : Lontana dalle suggestioni distopiche di Black Mirror, l’intelligenza artificiale può avere anche scopi ricreativi e divertenti, tra i quali comporre canzoni di Natale. Ad averne realizzato una, progettata specificamente per tale scopo, è stato il team di Made By Ai, azienda che ha creato una linea di monili e accessori disegnati da un’intelligenza artificiale. Gli ingegneri si sono avvalsi di una rete ...