: Breaking News #Fonti P.Chigi: non è previsto rimpasto - Cyber_Feed : Breaking News #Fonti P.Chigi: non è previsto rimpasto - NotizieIN : Fonti P.Chigi: non è previsto rimpasto - MenegazziMarina : RT @RadioLondra_: Fonti Palazzo Chigi: no ipotesi rimpasto -

"Nessun".della Presidenza del Consiglio tornano ad assicurare che non esiste alcuna ipotesi di rimaneggiamento della squadra di governo. Del tema non si è mai parlato in alcun vertice, sottolineano le stesse.(Di domenica 30 dicembre 2018)