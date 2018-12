Artigiani sotto scacco nella trappola del digitale

ilfriuli

: RT @Euroscettici: AUMENTA la PRESSIONE FISCALE? SI, ma solo x RICCHI (banche e assicurazioni +5,6 miliardi, lobby del gioco d'azzardo +2,1… - pparissenti : RT @Euroscettici: AUMENTA la PRESSIONE FISCALE? SI, ma solo x RICCHI (banche e assicurazioni +5,6 miliardi, lobby del gioco d'azzardo +2,1… - meribia51 : RT @Euroscettici: AUMENTA la PRESSIONE FISCALE? SI, ma solo x RICCHI (banche e assicurazioni +5,6 miliardi, lobby del gioco d'azzardo +2,1… - Euroscettici : AUMENTA la PRESSIONE FISCALE? SI, ma solo x RICCHI (banche e assicurazioni +5,6 miliardi, lobby del gioco d'azzardo… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Bella la rivoluzione, sempre che non diventi l'ennesima via crucis. Se le aziende più strutturate non avranno troppi problemi ad affrontare questa nuova incombenza, il discorso cambia per le ...