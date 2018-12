The Voice of Italy | la Rai pronta ad investire cifre da capogiro

Rai - The Voice of Italy costerà 1 milione di euro a puntata : il governo come spiega questa roba? : Altro che tagli alla Rai. Nei corridoi di Viale Mazzini, riporta Dagospia, circolano voci assai peculiari sulla prossima edizione di The Voice of Italy. Voci che smentiscono in toto i tagli del governo gialloverde. Il progetto, secondo Dago, costerebbe alle casse della tv pubblica oltre un milione d

Suor Cristina a Vieni da me / 'Ho sofferto di attacchi di panico dopo The Voice. Sono stati mesi difficili' : Suor Cristina Scuccia ospite a Vieni da me. La vincitrice di The Voice Italia 2 racconta: 'Ho sofferto di attacchi di panico dopo il programma'

Francesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni : in tv ha partecipato a The Voice of Italy e Amici : Francesco Renga parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Aspetto che torniprosegui la letturaFrancesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni: in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici pubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 23:38.

Torna The Voice of Italy su Rai2 con una nuova conduzione : le ultime indiscrezioni : The Voice of Italy su Rai2 è confermato. Il talent a 4 coach è pronto a Tornare sul piccolo schermo con un turn over senza precedenti, che vede in lizza il nome di Simona Ventura dopo l'unica esperienza di Costantino della Gherardesca nella quinta edizione del programma. L'indiscrezione riportata da Blogo parla di trattative in corso per l'assegnazione della conduzione a Simona Ventura, anche se non esiste un accordo formale tra le due parti ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura sarà la conduttrice. E torna in Rai alla guida di 'The Voice' : Simona Ventura torna in tv . In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura sarà la conduttrice. E torna in Rai alla guida di The Voice : Simona Ventura torna in tv . In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue ...

Simona Ventura : a febbraio The Voice e ad agosto Temptation Island VIP (RUMORS) : L'indiscrezione che Tvblog ha dato su Simona Ventura qualche giorno fa, trova conferma sul numero di Chi in uscita mercoledì 19 dicembre; il settimanale di gossip, infatti, fa sapere che la conduttrice sarà la padrona di casa della nuova edizione di The Voice of Italy a febbraio prossimo. Il ritorno in Rai della torinese, però, sembrerebbe non compromettere affatto il suo legame con Mediaset: sempre secondo la rivista di Alfonso Signorini, la ...

Simona Ventura - svelato il futuro : news su The Voice e Temptation Vip : Simona Ventura, svelato il futuro: news su The Voice e Temptation Island Vip 2019 Nell’ultima settimana sono state diverse le indiscrezioni sul futuro lavorativo di Simona Ventura. Ora, oltre alle indiscrezioni, arrivano le prime conferme. Le news sulla presentatrice, fresca della brillante conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip, sono state date in esclusiva […] L'articolo Simona Ventura, svelato il futuro: news su ...

Simona Ventura dopo The Voice : quando torna Temptation Island Vip : Simona Ventura approda a The Voice ma non lascia Temptation Island Vip Simona Ventura condurrà sia The Voice che Temptation Island Vip. A rivelarlo è stato il magazine Chi. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal magazine di Signorini, Simona Ventura condurrà The Voice su Rai Due a partire da Febbraio per 10 puntate. Tuttavia, ecco arrivare il clamoroso colpo di scena, che ha già fatto molto parlare. Di cosa si tratta? In pratica Simona ...

La Ventura divisa tra "The Voice" e Temptation Island : Dopo giorni di indiscrezioni arriva finalmente la conferma. Simona Ventura torna in Rai ma, allo stesso tempo, resta legata anche ai programmi di Mediaset. È il settimanale Chi che rivela tutte le novità sul futuro della celebre conduttrice.Per Simona Ventura sarà un 2019 di fuoco. Corteggiata da Mediaset e fortemente voluta anche da Carlo Freccero, la conduttrice resta a Mediaset per la seconda edizione di Temptation Island Vip e torna in Rai ...

Simona Ventura torna in Rai : condurrà The Voice : Simona Ventura torna in Rai? Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice presto sarà al timone di The Voice. La prossima stagione televisiva potrebbe riservare grandi sorprese a Super Simo, che si prepara ad affrontare nuovi impegni televisivi. Archiviato il ruolo di giudice ad Amici e quello di presentatrice di Temptation Island Vip, dove ha ottenuto sempre ascolti altissimi, la showgirl è pronta ad una nuova avVentura. Il suo futuro ...

Simona Ventura torna in Rai per condurre «The Voice» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookDue stagioni a Mediaset, poi il ritorno in Rai, con la promessa di salvare un programma moribondo. Simona Ventura, il cui nome era circolato a Sky, quando la py tv s’era trovata a dover sostituire Asia Argento, sembra essere stata scelta da Carlo Freccero per risollevare le sorti di The Voice of Italy. LEGGI ANCHE«The Voice 2018»: meno male che Al Bano c'è Il nuovo direttore di RaiDue, stando a quanto ...

Simona Ventura tra The Voice e La Pupa e il Secchione : Simona Ventura The Voice 2019 ci sarà. Il talent canoro, tornato in onda lo scorso anno, sarà ancora nel palinsesto di Rai2 con una nuova edizione e, soprattutto, con una nuova conduzione come riportato da Blogo. Via Costantino della Gherardesca, sono in corso avanzate trattative per affidare lo show a Simona Ventura. Attenzione, però: stando a quanto ci risulta, l’accordo con la conduttrice non è ancora stato siglato, sebbene la diretta ...

Simona Ventura ritorna su Raidue in prima serata al timone di 'The Voice' (RUMORS) : Grandi manovre in casa Rai per la prossima stagione televisiva invernale 2019 e in particolar modo su Raidue ci sarà forse il graditissimo ritorno di Simona Ventura, che rivedremo in onda in prima serata al timone di una nuova edizione, completamente rinnovata, del talent show The Voice of Italy, condotto nell'ultima edizione da Costantino Della Gherardesca con ascolti ben al di sotto delle aspettative. The Voice 2019, al timone potrebbe esserci ...