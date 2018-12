Rincari sui pedaggi autostradali Il Mit | Aumenti su alcuni tratti

Pedaggi autostrade - governo in ritardo anche sui Rincari : il decreto arriverà a San Silvestro : ... i Pedaggi autostradali rincareranno come a ogni inizio anno e il decreto interministeriale, Infrastrutture-Economia, che stabilirà di quanto arriverà solo il 31 dicembre, a poche ore dall'entrata in ...

Pedaggi autostrade - governo in ritardo anche sui Rincari : il decreto arriverà a San Silvestro : Apparentemente non è cambiato nulla. Nonostante le bellicose dichiarazioni del governo dopo il crollo del Ponte Morandi, i Pedaggi autostradali rincareranno come ogni inizio anno e il decreto interministeriale che stabilirà di quanto arriverà solo il 31 dicembre, a poche ore dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. Rispetto al passato, è cambiato però il numero dei protagonisti: a fine settembre il decreto Genova ha ...

Imu e sigarette più care dal 2019 : novità sui Rincari della Manovra : Salutata dal Governo come la Manovra del popolo e della crescita, la Legge di bilancio 2019 (firmata da Mattarella e in arrivo in Aula alla Camera tra il 29 e 30 novembre), oltre alle misure previste in tema di Regime forfetario, reddito di cittadinanza, quota 100, bonus assunzioni, taglio vitalizi, blocco aumenti Iva, ecc, contiene anche alcune novità, non proprio buone, in tema di Imu e sigarette, o meglio tasse locali. Si parla nello ...