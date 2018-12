Juve e Inter su Ramsey | Pirlo | ' Sarebbe un grande acquisto'

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Juventus a 53 punti - ora Inter e Roma! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 29 dicembre 2018 per la 19giornata.

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...

Pronostici 19ª giornata di Serie A : Juventus ed Inter favorite : La diciannovesima giornata di Serie A verrà giocata in un solo giorno e si chiuderà domani sera alle 20:30 con Milan-Spal. Con questa, saranno ben tre le giornate disputate da ciascun team in una settimana: da domenica il via alla lunga e meritata sosta. Partite di sabato 29 dicembre Ore 12.30, Juventus-Sampdoria: partita molto Interessante. La Juventus dopo il pareggio in trasferta con l’Atalanta affronta una Samp che è addirittura in lotta per ...

Juventus - Cuadrado operato al ginocchio : intervento perfettamente riuscito : Dopo l'infortunio accusato nell'ultima gara di Champions League l'operazione sembrava scongiurata, invece Juan Cuadrado è stato costretto a ricorrere ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro. ...

Juventus - Cuadrado intervento al ginocchio : l'operazione è perfettamente riuscita : TORINO - Juan Cuadrado si è sottoposto a Barcellona a un'operazione per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo ...

Serie A al giro di boa : Juventus - Napoli e Inter tutte favorite su Sisal Matchpoint : La Serie A arriva al giro di boa con la fine del girone di andata e la Juventus si presenta all’ultimo match del 2018 contro la Sampdoria da imbattuta e Campione d’Inverno. Nello scorso turno i bianconeri sono stati fermati dall’Atalanta, capace di Interrompere una striscia di vittorie record, ben 8 consecutive. Gli uomini di Allegri però, nonostante il pareggio, hanno allungato di un punto in classifica sul Napoli caduto a San Siro contro ...

Lo stile Inter e lo stile Juventus a confronto sul razzismo : Tre mesi fa Torniamo indietro di tre mesi esatti. A Torino, il Napoli di Ancelotti perde 3-1 in casa della Juventus. Una sconfitta netta, meritata. Durante la partita si sentono i (soliti) cori di discriminazione territoriale nei confronti della città partenopea. La successiva sentenza del Giudice Sportivo condanna la Juventus a giocare una partita con la Curva Sud dello Stadium chiusa. Sotto, il dispositivo del Giudice Sportivo, tratto dal ...

Milan 76° nel ranking Uefa : Juve 5ª - Inter 55ª : Mettiamola così: ci sono stati anni in cui il Milan occupava la posizione numero 199 del ranking Uefa, come il 1984, e momenti in cui addirittura non figurava tra le prime 200 squadre europee. Come ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

La Juve pareggia a Bergamo - il Napoli sconfitto a San Siro dall'Inter : La Juventus vince anche quando non lo fa. Esatto, perché se dopo il 2-2 di Bergamo qualcuno pensava che questo piccolo passo falso potesse rappresentare un lieve barlume di speranza per la sua unica inseguitrice (il Napoli ndr.), ecco che in serata quel qualcuno è stato immediatamente smentito. Nel posticipo di Santo Stefano, infatti, gli uomini di Ancelotti sono stati sconfitti per 1-0 dall'Inter, grazie alla rete nel finale di Lautaro ...