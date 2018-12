Ciclismo – Giro o Tour? Fabio Aru s’interroga sul da farsi | “la Grande Boucle è più

Ciclismo - la Deceuninck Quickstep scopre i programmi dei leader : Jungels sarà al Giro : A poche settimane dalle prime pedalate della stagione 2019 per le squadre del World Tour è tempo di preparare i programmi dei rispettivi leader. Per la Deceuninck Quickstep il compito è stato un po’ più semplice rispetto alla scorsa stagione grazie all’addio di alcuni big, su tutti Fernando Gaviria, ma anche Terpstra e Schachmann. La squadra belga resta comunque una delle più forti e con l’esplosione dello spagnolo Enric Mas potrà coprire tutto ...

Ciclismo - cambia il programma di Vincenzo Nibali per il 2019. Slongo : “A Giro e Tour per fare classifica. Proviamo a fare doppietta!” : cambia il programma di gare di Vincenzo Nibali rispetto a quanto annunciato durante il raduno di Hvar prima delle festività natalizie. Lo Squalo, infatti, non incomincerà più la stagione a inizio febbraio in occasione della Vuelta Valenciana ma lo vedremo direttamente all’UAE Tour dal 25 febbraio al 2 marzo. Il 2019 del capitano della Bahrain Merida scatterà dunque negli Emirati Arabi Uniti con questa piccola corsa a tappe, poi proseguirà ...

Ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini : “Correre con la Trek è molto stimolante. Vorrei essere competitiva al Giro d’Italia 2019” : Una notizia che in estate aveva scosso tutti nel mondo del Ciclismo femminile: la nascita della Trek Factory Racing, che ha deciso di seguire quella già esistente al maschile. Una compagine che parla decisamente italiano per la presenza di Giorgia Bronzini nel ruolo di direttore sportivo e di Elisa Longo Borghini in qualità di atleta di punta. Un team che punta a raggiungere grandi risultati che vedrà la nostra ciclista desiderosa di riscattare ...

Ciclismo - l'ammissione di Chris Froome : 'Al Giro d'Italia non ero equilibrato' : La vittoria al Giro d'Italia di Chris Froome resterà nella storia come uno dei momenti indimenticabili del 2018 del Ciclismo, soprattutto per quella epica cavalcata solitaria nella tappa con il Colle delle Finestre. Per il capitano della Sky è stato durissimo arrivare alla maglia rosa, non solo per la situazione di classifica che si era creata fino a poche tappe dalla fine, ma anche per i problemi fisici di cui ha sofferto. Froome è caduto un ...

Ciclismo - Peter Sagan annuncia il programma per il 2019 : niente Giro - sarà al Tour : Peter Sagan ha annunciato la prima parte del calendario delle gare alle quali prenderà parte nel 2019: lo slovacco salterà il Giro d’Italia, concentrandosi ancora una volta sul Tour de France. Interessante anche la preparazione scelta per arrivare al GT transalpino e la divisione delle gare che vedranno protagonisti gli altri velocisti della BORA. Il tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017 ha anche annunciato che non andrà a ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi rimetto in gioco. Tour de France più adatto a me - ma il Giro… Debutterò a Maiorca” : La UAE Emirates sta svolgendo il ritiro pre-stagionale a Tarragona (Spagna), Fabio Aru sta scaldando la gamba in visto di un’annata importante per la sua carriera: il Cavaliere dei Quattro Mori deve riscattare un 2018 da incubo e spera in un pronto rilancio, il sardo possiede il talento per emergere e vuole assolutamente lasciarsi alle spalle dodici mesi particolarmente difficili. Il 28enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e l’accoppiata Giro-Tour. Pazza idea a 34 anni? Corsa Rosa obiettivo principale - alla Grande Boucle senza pressioni : Un 2018 da ricordare, nonostante sia stato fatto di momenti altissimi ed altri molto bassi. Vincenzo Nibali a 33 anni si è andato a prendere l’ennesimo spettacolare trionfo di una carriera mostruosa: a marzo lo Squalo ha conquistato con un’impresa eccezionale la Milano-Sanremo. L’infortunio al Tour de France poi, sull’Alpe d’Huez, gli ha condizionato il finale di stagione, chiusa però al meglio con il bellissimo ...

Ciclismo - Mikel Landa : “La doppietta Giro-Tour si può fare” : Lo spagnolo Mikel Landa non si pone limiti: a marca.com il ciclista della Movistar ha dichiarato di puntare, nella prossima stagione alla doppietta Giro-Tour. L’atleta classe 1989 alla Corsa Rosa dovrebbe essere il capitano della squadra, mentre nel GT transalpino dovrà dividere la leadership del team con il colombiano Nairo Quintana. Lo spagnolo ha già partecipato in quattro occasioni al Giro ed in tre al Tour, ma non ha mai ottenuto ...

Ciclismo – Froome svela i programmi per il 2019 : “Tour o Giro? Ecco quale sarà il mio obiettivo” : Chris Froome svela i suoi programmi per la stagione 2019, l’ultima con la divisa del Team Sky Il mondo del Ciclismo ha avuto una forte scossa non l’annuncio dell’addio di Sky: il team di Dave Brailsford non conosce ancora il suo futuro, ma tutto lo staff è già all’opera per cercare un nuovo sponsor che permetta alla squadra di rimanere nel circuito professionistico. Il team Sky, intanto, si chiamerà così ancora per ...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il Giro corro per vincerlo - al Tour vedremo come andrà. Addio del Team Sky? Non sono sorpreso” : Il corridore siciliano ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sull’Addio del Team Sky in programma per il 2020 Vincenzo Nibali è pronto a ripartire, la prossima stagione sarà molto importante per il siciliano della Bahrain-Merida, dal momento che correrà sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Una doppietta che intriga e non poco lo Squalo dello Stretto, pronto a tutto per passare dalla ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Mi mancava il Giro d’Italia e torno per vincerlo. Ho la competizione dentro di me” : Un campione è questo, prendere o lasciare. Vincenzo Nibali lo è a tutti gli effetti e la notizia di ieri stupisce ma fino ad un certo punto. Il corridore nostrano, nonostante le sue 34 primavere, ha fatto la sua scelta: partecipare nel 2019 al Giro d’Italia e al Tour de France. Si preannuncia un’annata decisamente impegnativa per il siciliano che però ama le sfide e le vive con passione. Pertanto, per la terza volta in carriera, lo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : un campione infinito che si sdoppia. Giro e Tour da fenomeno - il sogno rosa e il riscatto : Un calendario ambizioso, fitto, completo, da vero fuoriclasse incurante delle 34 primavere. Un campione completo che non si è tirato indietro e che ha voluto rilanciarsi con la caparbietà che lo distingue: Giro d’Italia e Tour de France, il 2019 di Vincenzo Nibali sarà più carico che mai. Per la terza volta in carriera, il messinese sarà ai nastri di partenza di entrambe le grandi corse a tappe: era successo soltanto nel 2008 quando era ...