Ancona | bimbo morto a Camerano | caso di sindrome di decesso in culla

(Di sabato 29 dicembre 2018) Tragedia ad: undi un anno ènella notte del 26 dicembre in casa a. Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita agli Ospedali Riuniti di, il piccolo sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto alla cosiddettadella morte improvvisa in, di cui non sono ancora chiare le cause. L’esame non ha riscontrato ostruzioni delle vie aeree né polmonite, malformazioni cardiache o di altro tipo. Da qualche giorno ilaccusava normali sintomi influenzali: le sue condizioni erano peggiorate finché la madre si è accorta che il figlioletto non respirava più. I sanitari del 118 e della Croce gialla, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato ilgià in condizioni disperate. Inutili i tentativi di rianimarlo. I funerali del piccolo si svolgeranno oggi pomeriggio.L'articoloa ...