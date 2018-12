Spopola la notizia su Fabio e Mingi arrestati e in carcere | bufala su truffa e giro di

optimaitalia

(Di venerdì 28 dicembre 2018)Si torna a parlare di personaggi famosi finiti nei guai, considerando il fatto che oggi 28 dicembre sta girando molto in Rete la presuntache vedrebbee Mingo. I due personaggi televisivi sarebbero finiti inper aver gestito undi prostituzione e droga, secondo quanto emerso negli ultimi giorni. Come abbiamo notato di recente sulle nostre pagine con un articolo apposito, non si tratta certo del primo caso in cui i VIP finiscano al cento di autentiche fake news.Che si tratti di una news non vera lo conferma anche bufale.net, portale numero uno in Italia nello scovare le tante imprecisioni che girano in Rete. La storia diin realtà è piuttosto vecchia e negli ultimi tempi non ha fatto registrare novità significative. I due hanno lavorato per anni a Striscia La, salvo essere sospesi in modo definitivo dal programma nel 2015, ...