Rapporti Stato-Chiesa | una storia lunga più di 70 anni Le due sponde del Tevere tra

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) La fine dell’anno solare è sempre accompagnata dal discorso di fine anno del presidente della Repubblica italiana. Un momento prezioso, per la vita politica ma anche sociale del Paese, per tracciare un bilancio dei 12 mesi trascorsi e guardare al futuro. È anche un’occasione, ogni volta, per misurare la distanza metaforica tra le duedel: quella politica appunto, rappresentata dalle massime istituzioni dello, e quella ecclesiale, con i vertici della Conferenza episcopale italiana ma soprattutto con il Vaticano.A registrare con assoluta precisione itra i presidenti della Repubblica italiana e i Pontefici, dal 1946 a oggi, è un interessante e utile volume dello studioso Alessandro Acciavatti. Si intitola Oltre(Piemme) ed è impreziosito dalla prefazione di Paolo Mieli e dalla postfazione di Giuliano Amato. Il lavoro di Acciavatti colma un vuoto nel ...