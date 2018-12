Pallavolo – Serie A1 Maschile | Velasco bacchetta il Modena | “sono arrabbiato con i miei

Pallavolo - Serie A1 Femminile - tutti i risultati della dodicesima giornata : La partita va avanti punto a punto fino all'ace di Tapp , 13-16, , poi Haak carica il Palazzetto dello Sport di Scandicci , 15-16, ma Acosta allunga ancora , 16-18, e Parisi chiama tempo. Bergamo ...

Pallavolo - Serie A2 Femminile - tutti i risultati della quattordicesima giornata di entrambi i gironi : La cronaca. Ancora alle prese con qualche infortunio, Fabio Bovari vara una formazione con Demichelis in diagonale con Irina Smirnova; Giulia Pascucci e Giulia Pietrelli schiacciatori ricevitori; al ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile - tutti i risultati della quattordicesima giornata di entrambi i gironi : Nel Girone A l’Eurospin Ford Sara si regala il 3-2 su Mondovì, bene Soverato, Martignacco e Caserta. Nel Girone B alla Bartoccini big match e primato solitario GIRONE A EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (25-20 25-20 22-25 25-27 20-18) Chi ha assistito al derby piemontese tra Eurospin Ford Sara Pinerolo e LPM Bam Mondovì ha avuto il piacere di vedere una partita spettacolare, giocata a ritmi altissimi e ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - tutti i risultati della dodicesima giornata : Bosca S.Bernardo da urlo, primo ko Igor. Impresa Brescia al PalaVerde, Savino ancora al quinto. Super Pomì, quarto posto a -1 Il tradizionale appuntamento di Santo Stefano regala una giornata di Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile letteralmente strepitosa. Sia per i risultati sul campo, per alcuni versi sorprendenti; sia per l’affetto del pubblico della Pallavolo rosa, che riempie i palazzetti: in 5.000 al PalaVerde di Treviso, ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : il Club Italia Crai ko ad Ortona - gli azzurri cedono con il punteggio di 3-1 : Gli azzurri di Monica Crespi escono sconfitti dal campo di Ortona con il punteggio di 3-1 Nel giorno di Santo Stefano, il Club Italia Crai non è riuscito a imporsi sul campo di Ortona, uscendo sconfitto con il risultato di 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-22). Non si conclude dunque nel migliore dei modi il girone di andata per i ragazzi di Monica Cresta, che dopo i due successi consecutivi contro Grottazzolina e Gioia del Colle avevano ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il ruggito della Millenium Brescia - le Leonesse stendono l’Imoco 3-2 : Le Leonesse si fanno un meraviglioso regalo di Natale battendo in rimonta 17-19 al 5° la scudettata Imoco davanti ai suoi 5000 spettatori La Banca Valsabbina Millenium centra un’impresa storica, quasi insperata alla vigilia. Nella dodicesima giornata della Samsung Volleu Cup la formazione Bresciana supera in trasferta, di fronte gli oltre 5000 mila spettatori del PalaVerde di Villorba, l’Imoco Conegliano campione in carica, per ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai perde a Chieri ma porta a casa un punto - azzurre sconfitte 3-2 : CRONACA " Parte fortissimo il Club Italia Crai che con un efficacissimo turno di battuta di Populini piazza un break di 6-0. Il tecnico Secchi chiama il time out e riesce a cambiare l'inerzia del ...

Pallavolo : serie A/1 donne - perde Novara : ANSA, - ROMA, 26 DIC - Risultati della 12/a giornata del campionato di serie A/1 donne di Pallavolo: Savino Scandicci - Zanetti Bergamo 3-2 Imoco Conegliano - Millennium Brescia 2-3 Bosca Cuneo - Igor ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Modena vince la battaglia con Sora - gli uomini di Velasco prevalgono 3-2 : La formazione di Velasco riesce a prevalere su Sora, regalando però agli avversari un punto importante per la classifica Un PalaCoccia con buonissimo pubblico accoglie la gara tra la Modena di Velasco e Sora nel boxing day del volley italiano. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Pinali è l’opposto con Zaytsev fermo ai box per infortunio, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani con Mazzone ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia Crai perde a Chieri ma porta a casa un punto - azzurre sconfitte 3-2 : La formazione azzurra regalano una prestazione convincente, che tuttavia non basta per portare a casa il bottino pieno La penultima partita dell’anno della Samsung Volley Cup porta in dote al Club Italia Crai un punto conquistato al tie break sul campo di Chieri: 3-2 il finale (19-25, 25-19, 23-25, 25-22, 19-17). Una partita combattutissima che ha visto le azzurrine protagoniste di una bella prova di carattere e di un bel gioco. CRONACA – ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara al match contro la temibile Imoco : Dopo il successo al tie-break su Chieri, in cui Mazzola si conferma spauracchio delle piemontesi, Brescia ha già ripreso gli allenamenti in vista del match di domani contro l’Imoco Mazzola fa undici su undici con Chieri. Il coach lodigiano si conferma un’autentica bestia nera per il Fenera Chieri, infatti, con lui sulla panchina avversaria le chieresi non hanno mai vinto in campionato. L’impresa del Fenera di battere ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : a Santo Stefano trasferta a Chieri per il Club Italia CRAI : Un'ora e mezza più tardi , ore 18.30, scenderanno in campo , diretta Rai Sport + HD, Pomì Casalmaggiore e Unet E-Work Busto Arsizio. Osserverà il turno di risposo Saugella Team Monza. ARBITRI: ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : a Santo Stefano trasferta a Chieri per il Club Italia CRAI : Dopo la pausa natalizia, il Club Italia CRAI subito in campo per la sfida di Santo Stefano contro Chieri: la preview della sfida Archiviata la brevissima pausa in occasione del Natale, il Club Italia CRAI torna in campo oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano per un allenamento in vista della partita che domani (26 dicembre) vedrà la formazione federale impegnata in trasferta a Chieri. Le ragazze allenate da Massimo Bellano si ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : la Millenium Brescia sorride - stesa Chieri nell'anticipo dell'11ª giornata : nell'anticipo dell'11a giornata, Brescia conquista la vittoria al tie-break su Chieri dopo una sfida spettacolare conclusasi 17-15 L'anticipo del sabato sera, valevole per l'11a giornata della Samsung ...