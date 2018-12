Boschi | una furia contro Conte | ' Attacco a pensionati ignobile | dovrebbe pulirsi la bocca'

Manovra - Maria Elena Boschi : “Fico fa ostruzionismo - non è più garante - rappresenta solo una parte” : L'ex ministro e deputata del Pd, Maria Elena Boschi, attacca il presidente della Camera, Roberto Fico, per la sua gestione dell'Aula di Montecitorio durante la discussione della legge di Bilancio: "Stamattina il presidente Fico si è superato facendo ostruzionismo. Oggi il presidente Fico non è più il garante di tutti, ma ha deciso di rappresentare una parte, la sua".Continua a leggere

Addio a Enzo Boschi. Il suo ultimo post per Agi sul pericolo tsunami nel Mediterraneo : Enzo Boschi, per 12 anni direttore del'Istituto nazionale di Geofisica, è morto a Bologna a 76 anni. Dopo aver proseguito gli studi in Inghilterra, Francia e Stati Uniti era stato nominato professore ordinario di Sismologia all'Università di Bologna nel 1975. Dal 1982 era socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dal 1983 faceva parte della Sezione Sismica della Commissione 'Grandi Rischi' ...

Ancora una tragedia tra i Boschi di Sagron Mis. Muore un dipendente comunale mentre tagliava la legna : PRIMIERO . Ancora un morto tra i boschi di Sagron Mis, nel Primiero . E Ancora una volta si tratta di una persona che stava tagliando la legna. Non un boscaiolo come successo meno di un mese fa a ...

Boschi : “Salvini avevo promesso di tagliare le accise sulla benzina - invece ne arriva una nuova” : "Salvini aveva promesso di eliminare le accise della benzina: non solo non l’ha fatto, ma ne ha messe un’altra, nuova di zecca, per la Liguria": ad accusare il ministro dell'Interno è Maria Elena Boschi. Un emendamento alla manovra, infatti, introduce la possibilità per il 2019, per la Regione Liguria, di aggiungere fino a 5 centesimi al litro di accise.Continua a leggere

"Boschi sembra una gemellina di Shining". Di Battista interviene a difesa di Di Maio : Dopo Di Battista padre, anche Di Battista figlio scende in campo a difesa di Luigi Di Maio, dopo che il padre è stato accusato - in un servizio de Le Iene - di aver assunto operai in nero per la sua ditta edile. E lo fa, come di consueto, con un video in diretta dall'America Latina dove, è ancora per poco, in viaggio, rispondendo con molta durezza al video pubblicato su Facebook da Maria Elena Boschi. "Vorrei poter ...

