Terremoto Catania | un testimone | “E’ stato terribile | una corsa per soccorrere un

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul Terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Etna - Terremoto Catania : “Attività sismica in attenuazione - ma è presto per dire che il fenomeno sta per concludersi” : L’attività sismica nell’area etnea è in attenuazione sia dal punto di vista del numero delle scosse sia dell’energia a queste associate, ma è “ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”. Lo ha detto all’ANSA, Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Anche le deformazioni del suolo “si stanno ...

Terremoto Catania - Ministro Grillo : ospedale di Acireale “operativo - nessun pericolo” : “Sono stata all’ospedale di Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Nei giorni scorsi c’è stato qualche lievissimo danno a un controsoffitto, come riportato dalle cronache, ed è per questo che sono voluta passare personalmente per vedere la situazione. E’ tutto assolutamente operativo e non ci sono pericoli per pazienti e operatori“, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che si trova in Sicilia ...

Terremoto : Conte - domani cdm per stato emergenza Catania : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. "Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile

Terremoto - Conte : domani cdm per stato d’emergenza a Catania : “domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania“. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. “Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile – ha proseguito il premier – Per fortuna non ci sono feriti molto gravi, ma seguiamo l’evoluzione della situazione“. L'articolo ...

Terremoto Catania : definite le azioni per “ripristinare un veloce rientro alle condizioni di normalità” : Sono quasi 2000 le segnalazioni pervenute presso gli uffici dei sette comuni pedemontani maggiormente interessati dal Terremoto magnitudo 4.9 delle 03:19 di ieri. Acireale con più di 1000 segnalazioni e Zafferana Etnea con oltre 500 sono i comuni più colpiti, ma anche Acicatena, Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Viagrande hanno registrato danni. Si è tenuta una riunione operativa con i sindaci dei comuni interessati presieduta ...

Terremoto Catania : appello degli Ordini di architetti e ingegneri etnei a tutti gli iscritti : È partita questa mattina la lettera rivolta a tutti gli iscritti agli Ordini di ingegneri e architetti della provincia di Catania, con la richiesta di disponibilità a effettuare sopralluoghi negli edifici colpiti dal sisma nei comuni della zona pedemontana etnea, ionico-etnea e dell’acese. «Dopo la convocazione straordinaria del consiglio direttivo, effettuata ieri pomeriggio in emergenza – spiegano i presidenti Alessandro Amaro (architetti) e ...

Terremoto a Catania ed eruzione dell’Etna - c’è un collegamento? : (foto: Ingv) Numerosi crolli, 28 feriti e 600 sfollati: questo il bilancio dopo il Terremoto di magnitudo 4.8 nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, alle ore 03.19 della mattina del 26 dicembre, nella notte fra Natale e Santo Stefano. Sono sei i paesi alle pendici del vulcano, appartenenti alla provincia di Catania maggiormente colpiti, fra cui quello di Fleri (nella foto), e centinaia di sfollati questa notte hanno trovato accoglienza ...

Terremoto Catania - Di Maio : “Monitoriamo l’Etna con grande attenzione” [GALLERY] : 1/14 Andrea Di Grazia/Lapresse ...

Terremoto Catania - l'Etna continua a eruttare : nella notte una decina di scosse | Sky TG24 | : Dopo il sisma che ha causato feriti e sfollati, l'Ingv ha rilevato eventi di bassa intensità, i più significativi a Zafferana Etnea e Ragalna. Di Maio nelle zone colpite: domani sarà dichiarato lo ...

Terremoto Catania - i tecnici del Mibac al lavoro per i danni alle opere d’arte : I tecnici del Mibac sono al lavoro per monitorare lo stato delle opere d'arte e degli edifici del patrimonio culturale danneggiate dal Terremoto di Catania. Le articolazioni del Ministero si sono subito attivate, anche sul territorio, per far fronte alle emergenze, per le operazioni finalizzate al rilievo dei danni.Continua a leggere

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Etna - Terremoto Catania : l’astronauta Parmitano vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” : “Sono certo che con millenaria resilienza, forza e solidarietà i miei concittadini supereranno anche questa difficile prova di amore verso la nostra terra: la sua feroce bellezza ha, a volte, un’anima infuocata e incontrollabile. vicino a voi“: lo ha scritto ieri su Twitter Luca Parmitano, originario di Paternò (Catania). L’astronauta ESA si sente vicino ai suoi concittadini “cututtuucori” (con tutto il ...

Etna - Terremoto Catania : squadra speciale “Lupi” dei Carabinieri in campo contro lo sciacallaggio : Il comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei “Lupi” in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite ieri dal terremoto magnitudo 4.9. Molte persone, per poter sorvegliare le proprie case, hanno preferito trascorrere la notte in auto, rifiutando l’accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana. L'articolo Etna, terremoto Catania: squadra speciale ...