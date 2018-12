Tajani FI | ' Nei prossimi mesi ci sarà un continuo calo di consensi verso governo Conte'

Blastingnews

: @Solegiallorosso @simonebaldelli @CD_trasporti @Antonio_Tajani @msgelmini @giorgiomule @forza_italia @gasparripdl… - MarcoTastardi : @Solegiallorosso @simonebaldelli @CD_trasporti @Antonio_Tajani @msgelmini @giorgiomule @forza_italia @gasparripdl… - Joe72903774 : @Antonio_Tajani Buongiorno presidente ! Buon Santo Stefano ( Boxing Day ) anche a lei. Presidente le sarei molto gr… - FigliContesi : RT @FigliContesi: @aleCattaneo79 @claudiocerasa @alesallusti @AugustoMinzolin @Antonio_Tajani @mara_carfagna @GruppoFICamera @forza_italia… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Intervenuto a Radio Radicale, l'attuale Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio, ha discusso deinuti della manovra di bilancio e della tormentata trattativa sulla finanziaria tra ilitaliano e la Commissione Europea.Intervistato da Lanfranco Palazzolo, sul primo punto, il numero due di Forza Italia ha dichiarato: "Io sono preoccupato perché questa è una manovra che non riduce la pressione fiscale, non aiuta le imprese, non ha nulla per creare posti di lavoro. Serve soltanto ad aumentare le clientele delle forze governative. Si colpiscono i pensionati, anche quelli che guadagnano 1300 euro al mese. Si colpisce il mondo del volontariato, cioè coloro che senza chiedere nulla in cambio, aiutano malati, anziani e disabili. Questo è veramente inaccettabile e aggiungerei vergognoso. Dopo aver dichiarato guerra all'Europa, al primo colpo di tosse di ...