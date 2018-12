Acquario : bene il lavoro - ma per l'anno 2019 un Oroscopo pieno di contraddizioni : Un anno propizio per cogliere al volo le occasioni favorevoli che la vita presenterà all'orizzonte: queste le prospettive del 2019 per i nati sotto il segno dell'Acquario, che tuttavia dovranno anche fare molta attenzione alle insidie sul proprio cammino. Da marzo, Urano passa in Toro e questo vi renderà un po' troppo impulsivi, nervosi e costretti a fronteggiare situazioni emergenziali, che a dire la verità vi danno sempre grandi stimoli. ...

Oroscopo 28 dicembre : Leone indaffarato - Acquario in allerta : Il venerdì seguirà la normale linea tracciata dalla giornata precedente per i segni zodiacali, soprattutto per quanto riguarda il Leone, particolarmente impegnato nel lavoro, e per i Gemelli che dovranno cercare di dare parecchio slancio alla situazione lavorativa un po' statica. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'equilibrio finanziario è ancora tutto da rivedere, ma già sta subendo delle trasformazioni positive grazie all'influenza ...

Oroscopo del 7 gennaio : Sagittario galante - Acquario laborioso : Lunedì 7 gennaio 2019 vedrà il Sole in Capricorno, la Luna appena spostata nel domicilio acquariano e Venere in quello del Sagittario. Energie intense ma molto diverse tra loro che, tirando le somme, andranno a privilegiare maggiormente i segni del Sagittario, dell'Ariete e del Leone. Vediamo maggiori dettagli delle previsioni segno per segno....Continua a leggere

Oroscopo 25 dicembre : per i Pesci momento interessante - per l'Acquario tensioni superate : E' arrivato il giorno di Natale, vediamo quindi cosa ha in serbo l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali in questa giornata, leggendo le previsioni del 25 dicembre 2018, con amore, lavoro e saluto assoluti protagonisti. Ariete: la giornata vi vedrà tornare protagonisti con maggiore forza, dopo qualche settimana di fermo finalmente riuscirete ad ottenere molto di più, anche in amore. Riuscirete a tornare sui vostri passi con maggiore ...

Oroscopo 2019 - segni top e flop : anno di energia e novità per Leone e Acquario : Un nuovo anno sta per iniziare, il clima di festa e già alto e tante sono le aspettative nei confronti dell’ancora sconosciuto 2019, scopriamo dunque qualcosa in più riguardo l’anno che verrà con l’Oroscopo da Ariete a Pesci, con i segni top e flop del periodo. segni top del 2019 Ariete: il nuovo anno si dimostrerà positivo per il segno, grazie a Giove favorevole per lunga parte del periodo. Saranno mesi di energia e serenità, soprattutto per ...

Oroscopo del giorno 24 dicembre : lunedì la fortuna 'bacia' l'Acquario - Bilancia indeciso : L'Oroscopo del giorno 24 dicembre svela l'andamento riservato dalle stelle alla Vigilia di Natale. In bella evidenza, puntuale come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana corredata dalle onnipresenti previsioni zodiacali. Target odierno da parte dell'Astrologia la ripartenza della settimana, in questa sede applicata ai soli segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, iniziamo come al solito in ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 22 dicembre 2018 : Acquario complicazioni in vista - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2018: Acquario complicazioni in vista, Sagittario difficoltà da affrontare e gli altri segni?

Oroscopo 2019 : anno fortunatissimo per Capricorno - Sagittario - Acquario e Cancro : Sarà un anno molto positivo, roseo e favorevole per Capricorno, Acquario, Cancro e Sagittario. La situazione astrale, infatti, prevede grandi successi negli affari e tanta felicità in amore per i segni zodiacali succitati. Problemi di cuore, invece, per Gemelli e Leone che affronteranno un inizio 2019 non particolarmente brillante. Il nuovo anno giocherà uno scherzo di cattivo gusto anche per i segni d'acqua, Scorpione e Pesci specialmente. I ...

Oroscopo della Vigilia - 24 dicembre : Acquario rilassato - scintille per Ariete : Lunedì 24 dicembre 2018 i segni dello zodiaco saranno divisi fra quelli impegnati davanti alla cucina per rendere la sera speciale, come il Toro e la Vergine, e quelli che non disdegnano di passare una Vigilia all'aperto per festeggiare respirando aria natalizia. L'Acquario e i Gemelli saranno i più predisposti per quest'ultima possibilità. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un po' di lavoro al mattino potrebbe guastarvi la prima parte ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 21 dicembre 2018 : Acquario bella Luna - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 dicembre 2018: Acquario bella Luna Gemelli conflitti con un capo o collaboratori, gli altri segni zodiacali.

Oroscopo del giorno 22 dicembre : un sabato d'amore al Capricorno - scarno per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 22 dicembre porta in dote la nuova classifica stelline con le previsioni astrali impostate sul prossimo inizio weekend. Allora, ansiosi di sapere come saranno gli astri in merito al vostro segno? Ad appena due giornate dall'evento clou dell'anno, il Natale, vediamo di dare una sbirciata a come potrebbero presentarsi i comparti relativi all'amore e al lavoro mettendoli in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

