Ora il Cambiamento a BruxellesManifesto e alleanze per un' Ue diversa

"Ora portiamo il Cambiamento a BruxellesPronti Manifesto e alleanze per un'Europa diversa Né destra sovranista né sinistra : cittadini al centro" : Dal bilancio del semestre alle priorità future, dai rapporti con la Lega a un'Europa dei cittadini "senza destra sovranità né sinistra": su Affaritaliani.it la prima intervista del vicepremier Luigi Di Maio dopo la manovra Segui su affaritaliani.it

La Rai è ancOra in mano al Pd. Dopo i guai al Csm - ancOra nessun ‘cambiamento’ : Dopo i guai combinati al Csm, si continua con la Rai. In estate i nomi indicati dal M5s per il Consiglio Superiore della Magistratura erano quasi tutti di area Pd. C’era persino chi aveva sostenuto pubblicamente il “Basta un Sì” al referendum costituzionale del 2016. Poi si sono lamentati che il vicepresidente del Csm sia stato eletto dal Pd… Ora lo stesso errore il governo lo ha commesso con la Rai. A parte Marcello Foa e ...

E alla fine si capisce che è la stessa maggiOranza che si oppone al cambiamento : ... alla sicurezza e alla salute: col sostegno del Popolo, nulla è impossibile!» Ma allora significa che anche Giorgetti è un vecchio potente che appartiene alla vecchia politica? Autore Vittorio ...

Cambiamento climatico - secondo Avvenia per migliOrare serve abbattere i gas serra del 65% : E’ in corso a Katowice, in Polonia, la 24esima Conferenza per il Clima: forse la più importante della storia, anche in virtù delle scelte da compiere, da parte della comunità internazionale, per contrastare gli effetti sempre più macroscopici del Cambiamento climatico a livello planetario. Fenomeno legato in gran parte all’aumento di emissioni di gas serra nell’atmosfera. In attesa di conoscere quali saranno le azioni individuate dai paesi ...

Cambiamento climatico : le emissioni di gas serra aumentano ancOra : (Immagine: pixabay/CC) Dal 2014 al 2016 le emissioni di gas serra sono rimaste stabili. Pensavate a un’inversione di rotta? Al rispetto degli accordi internazionali sul clima? Beh, vi eravate illusi. Secondo gli ultimi dati del Global carbon project (Gcp), i valori sono tornati a salire: +1,6% nel 2017, mentre per il 2018 si stima un aumento del 2,7%, raggiungendo così i livelli più alti mai registrati. Lo studio Global carbon budget 2018, ...

Bernini attacca la maggiOranza : 'Governo del cambiamento? Si - in negativo' : Intervistata su 'Il Dubbio', quotidiano garantista diretto da Piero Sansonetti, la capogruppo forzista al senato, la professoressa bolognese Anna Maria Bernini, ha manifestato tutto il suo disappunto sui punti di notevole criticità di questa manovra finanziaria, esprimendo anche una valutazione generale sull'operato complessivo del governo gialloverde, a partire da queste ultime settimane. Per l'ex ministro delle politiche europee, l'unico ...

Governo : Zingaretti - cambiamento? No - del peggiOramento : Padova, 28 nov. (AdnKronos) - "Questo non è il Governo del cambiamento, ma il Governo del 'peggioramento', perchè da qualche mese a questa parte è cambiato molto, ma in peggio". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti oggi in occasione di un incontro del Pd a Padova. E secon

AncOra privatizzazioni? Non è un cambiamento nè una novità : Come spesso è accaduto negli ultimi 25 anni della politica italiana, ogni volta che si pone un problema di bilancio, o di necessità di far quadrare i conti, i vari governi che si sono succeduti, hanno inserito una voce nelle entrate previsionali, che riguarda le privatizzazioni. Cioè vendiamo il patrimonio dello Stato, per poter ripagare i debiti, mentre rimane intatta una montagna enorme di patrimonio privato accumulato. ...

WWF : “Bisogna colOrare di verde una finanziaria grigia. Il cambiamento inizi dall’ambiente” : “Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia“: lo chiede il WWF che rileva come “nella Manovra 2019 non ci sia alcun tratto originale, né strumento innovativo che determini un netto cambio di rotta rispetto al passato. Si resta sull’ordinario destinando alle politiche ambientali (difesa del mare e del suolo, bonifiche, aree protette, ISPRA e CITES, commercio internazionale di specie protette) 522 milioni di euro, pari a ...

‘M5s - da attivista dico : il chiasso è tanto - ma la sostanza poca. Ed è Ora di un vero cambiamento’ : Dopo sette mesi dalla nascita del governo giallo-verde, è fondamentale interrogarsi – da opposizione – senza preconcetti per capire dove si va. Quindi, come faccio spesso, cerco il dialogo. Questa volta ho scomodato una mia amica di università, con cui i primi tempi ho condiviso il corso di diritto costituzionale e qualche discussione – anche accesa i primi tempi – sul Pd e sul Movimento 5 Stelle. Lei si chiama Giuliana ...

Mondo Kidman : "Ora mi sento forte faccio solo i film che aiutano il cambiamento" : L'attrice racconta il nuovo 'Boy Erased'. Nella pellicola diretta da Joel Edgerton è la madre di un ragazzo che viene mandato in una 'scuola di conversione' perché ritenuto gay: 'Spero di comunicare ...

Tria : 'Draghi ha ragione sullo spread - così alto è dannoso' - Di Maio : 'Se Ora resistiamo - nel 2019 vero cambiamento' : ... io lo migliorerei, ma è lo stesso usato in precedenza", ha spiegato Tria, aggiungendo: "Io da economista avrei scelto il 2,5% di deficit perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia". "...

L’alternativa al governo del cambiamento esiste ed è Ora di parlarne : Non succede, ma se succede che cosa succede? Le fibrillazioni registrate negli ultimi giorni sul sismografo di Palazzo Chigi ci dicono senza possibilità di essere smentiti che per la prima volta dall’inizio della legislatura Salvini e Di Maio sono stati costretti a valutare con attenzione l’ipotesi