Le isole dei Caraibi più belle | ecco le migliori e perchè

Tav - Renzi : "Blocco dei lavori isolerà l'Italia - Lega e M5S sono sadomasochisti" : Matteo Renzi contesta la scelta del gooverno, su spinta del M5S, di sospendere i lavori per l'alta velocità Torino-Lione: "Dire No alla Tav non significa dire No solo alla Torino-Lione, ma dire no alla Venezia-Milano-Parigi. I grilloleghisti vogliono isolare l'Italia: questa non è politica, questo è sadomasochismo".