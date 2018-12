Xiaomi aggiorna la MIUI per gli Xiaomi Redmi 5 e Mi 6

Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia - Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T : aggiornamenti in dirittura d'arrivo arrivo per OnePlus 5 e 5T, Xiaomi Mi 8 SE e ben 12 Sony Xperia. Si va dalle patch di sicurezza di novembre e dicembre 2018 agli aggiornamenti delle Open Beta dei OnePlus fino ad arrivare a una nuova versione stabile della MIUI per il quasi best buy di Xiaomi. L'articolo Tanti aggiornamenti in roll out per vari Sony Xperia, Xiaomi Mi 8 SE e OnePlus 5 e 5T proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi impedisce il downgrade a Oreo degli Android One aggiornati ad Android 9 Pie : Xiaomi annuncia che gli utenti di Xiaomi Mi A1, Mi A2 e Mi A2 Lite non potranno tornare a Oreo dopo aver installato l'aggiornamento a Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi impedisce il downgrade a Oreo degli Android One aggiornati ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie in Asia : Buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi A1: il produttore ha dato il via al rilascio della versione stabile dell'aggiornamento ad Android 9 Pie L'articolo Xiaomi Mi A1 inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie in Asia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento con nuove funzioni per lo slider : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento della versione stabile, che aggiunge nuove funzioni per lo slider e corregge diversi bug rilevati. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 riceve un grosso aggiornamento con nuove funzioni per lo slider proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5A ricevono l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Dopo la ROM cinese, anche MIUI 10 Glibal Beta per Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5A si aggiorna ad Android 8.1 Oreo, insieme alle patch di sicurezza di novembre. L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5A ricevono l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie : Xiaomi Mi A2, il secondo smartphone Android One del produttore cinese, si sta ufficialmente iniziando ad aggiornare ad Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Mi A2 si aggiorna ufficialmente ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi rilascia nuovi aggiornamenti ma abbandona alcune vecchie glorie : Xiaomi rilascia l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile per Xiaomi REdmi 6 Pro e Redmi 5, ma saluta definitivamente alcune vecchie glorie. L'articolo Xiaomi rilascia nuovi aggiornamenti ma abbandona alcune vecchie glorie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve un importante aggiornamento ricco di fix : I possessori di Xiaomi Redmi Note 5 saranno felici di sapere che c'è un nuovo aggiornamento, basato su MIUI 10 Global Stabile 10.0.4.0, in distribuzione per il loro amato smartphone. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve un importante aggiornamento ricco di fix proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20 - Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3 : partito il roll out dell’aggiornamento : È tempo di aggiornamenti anche per Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3, che ricevono in questi giorni l'attesissimo aggiornamento a Android 9 Pie. L'articolo Android 9 Pie è arrivato su Huawei P20, Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi Max 3: partito il roll out dell’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A9 (2018) - Galaxy Note 9 - Galaxy S9 - Galaxy S9+ - Motorola One Power - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità : Ci sono nuovi importanti aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One, tutti disponibili al download tramite OTA. L'articolo Galaxy A9 (2018), Galaxy Note 9, Galaxy S9, Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 9 Pie - in versione stabile : È stato appena rilasciato Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. L'aggiornamento pesa poco più di 1 GB e include le novità del nuovo sistema operativo. L'articolo Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 9 Pie, in versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5 - 5A - ZenFone Max Pro M1 - Sony Xperia XZ3 - XZ2 - XZ2 Compact - XZ2 Premium - Honor Play - Samsung Galaxy Note 9 - S7 - S6 e S6 Edge : Oggi nuova "pioggia" di aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge L'articolo Importanti aggiornamenti per Xiaomi Redmi 5, 5A, ZenFone Max Pro M1, Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, Honor Play, Samsung Galaxy Note 9, S7, S6 e S6 Edge proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento : Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 sono ora in grado di eseguire correttamente Google Fotocamera, anche nella recente versione dotata di Night Sight. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 NFC si aggiorna e permette di aggiungere schede NFC vuote : La versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 riceve un nuovo aggiornamento che aggiunge il supporto a una nuova carta servizi e permette di creare schede NFC vuote. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 NFC si aggiorna e permette di aggiungere schede NFC vuote proviene da TuttoAndroid.