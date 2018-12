Prva Liga Croata | commento sul girone d’andata

lanotiziasportiva

(Di martedì 25 dicembre 2018) di Giuseppe LivraghiContinua il dominio della Dinamo Zagabria nel campionato croato. Gli zagabresi, vincitori di undici “scudetti” consecutivi tra il 2005-2006 e il 2015-’16, sono in vetta alla classifica, facendo presagire una loro vittoriosa difesa del titolo conquistato la scorsa annata. Le ultime tredici stagioni hanno visto la Dinamo vincitrice per ben dodici volte, “mancando” il titolo solamente nell’annata 2016-’17, che vide il trionfo del Fiume (che, con pieno merito, fece sua anche la Coppa, per un “double” indimenticabile).Il Fiume è la compagine della città tanto cara al Vate Gabriele D’Annunzio, una città (che i croati chiamano Rijeka, con lo stesso significato) che fu da sempre italiana per lingua, usi, tradizioni e costumi, pur facendo parte di altre entità statali: fino al 1918 fu parte integrante del Regno d’Ungheria, per poi (dopo ...