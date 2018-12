Di Maio | ' Tempo di bilanci | 2018 importante per me e per il M5s'

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo - Moscovici "fiducioso" - Di Maio smentisce tagli : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...

MANOVRA - UE CONCEDE TEMPO ALL'ITALIA/ Accordo Conte-Salvini-Di Maio : "2 miliardi in meno per Quota 100" : toMANOVRA Economica, vertice Governo: Conte, Salvini, Di Maio, Tria 'ok coperture' su Reddito, Quota 100, Ecotassa. Salta testo in Commissione

Che tempo che fa - Fabio Fazio contro Luigi Di Maio. Il brutto sospetto : vuoi vedere che dietro il caso... : E dunque esiste un 'caso Fabio Fazio' anche per il Movimento 5 Stelle. Un 'caso' da affrontare e, magari, risolvere 'il prima possibile', in modo da poter ricostruire 'un po' di buonsenso rispetto ...

Comital - il tempo è scaduto : “Non c'è la cassa integrazione promessa da Di Maio” : L'allame della Fiom Torino: “Pensavamo di aver trovato una soluzione”, invece gli operai sono ancora a rischio licenziamento...

Ecotassa - Di Maio-Castelli : 'Si farà - è nel contratto' | Ma Salvini : 'Non avrà i voti della Lega' | Conte : 'C'è tempo per decidere' : Castelli: "L'Ecotassa si farà, è nel contratto di governo" - Nel dibattito è intervenuto anche il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la volontà del governo è quella di tenere l'...

Scuola primaria ultime notizie : Di Maio annuncia ‘Ecco la promessa mantenuta sul tempo pieno’ : La notizia è stata battuta nella giornata di ieri ma anche il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto dare enfasi all’approvazione alla Camera dei Deputati dell’emendamento (prima firmataria Maria Marzana) per il tempo pieno nelle scuole elementari. Intervenendo, in qualità di ospite, a un forum dell’Ansa, il leader del Movimento Cinque Stelle, ha dato ampio risalto al provvedimento che finanzierà il tempo pieno alla Scuola ...

Scuola primaria ultime notizie - Di Maio annuncia ‘Tempo pieno alle elementari da subito’ : Subito il tempo pieno alla Scuola primaria. Un tema particolarmente caro al Movimento Cinque Stelle, quello dell’allungamento dell’orario scolastico. Servono, però, almeno 43mila nuovi insegnanti, un numero che attualmente sembra improponibile, se teniamo conto delle scarse risorse a disposizione. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha parlato della proposta di modifica del M5S (prima firmataria Maria Marzana) che ...

Di Maio : 'Reddito cittadinanza non può aspettare. Non c'è più tempo' : Dal reddito di cittadinanza il dibattito passa poi ad altri temi che hanno occupato l'agenda politica degli ultimi giorni tra cui il caso sollevata da Le iene sul padre del ministro Di Maio che ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Di Maio e lavoro nero - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Come se scoprissimo che il padre di Travaglio era Craxi” : Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 , sul padre Di Maio accusato di aver dato lavoro in nero: “Se l’accusa fosse vera avremmo un Ministro del lavoro il cui padre faceva lavorare gli operai in nero, ora ci manca solo scoprire che il papà di Salvini è nigeriano. Il papà di Giggino è l’ennesimo padre che mette nei guai i figli: prima il padre di Renzi, poi della Boschi e ora di Di Maio. Io ora propongo ...

Maltempo Toscana : frana sull’argine di un torrente a CaMaiore - strada chiusa : A causa di una frana sull’argine del torrente Lucese, nel territorio di Camaiore, in via Antichi, il Comune ha deciso di interrompere la strada. Già dalla serata di ieri il Comune ha attivato un intervento di massima urgenza ripristinando il transito a pedoni, cicli e motocicli. Nei prossimi giorni verrà concluso l’intervento e si stima la riapertura della strada intorno alla metà della settimana prossima. La frana è una delle ...

Che fuori tempo che fa - Crozza a Di Maio : “No ai termovalorizzatori? In confronto ai botti di Capodanno sono un aerosol” : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 si parla di Luigi Di Maio e della sua idea sugli inceneritori che inquinano: “Ha ragione, non bisogna inquinare. Allora perché non abolisce il Capodanno? E’ uscito un articolo che dice che 6 ore di botti di San Silvestro hanno prodotto tanta diossina nell’aria di Napoli quanto 120 inceneritori in un anno!” e ha proseguito” E non vuoi ...