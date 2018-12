Calciomercato | Simeone interessato a un difensore della Roma

calcioweb.eu

(Di martedì 25 dicembre 2018) C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importanteretroguardia di. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, secondo El Gol Digital, uno di questi potrebbe essere Alexsandar Kolarov. L’aspetto anagrafico – il serbo è un classe 1985 – e quello economico – lachiede 15 milioni per il suo cartellino – non frenano l’Atletico, disposto ad accontentare il tecnico argentino.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...