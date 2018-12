Valmalenco | ritrovato cadavere in un bosco | è il 30enne scomparso

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il corpo senza vita Mattia Mingarelli,di Albavilla (Como), è stato trovato in undella. Non si conoscono, al momento, le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Il giovane rappresentante di commercio, lo scorso 7 dicembre, aveva raggiunto la zona del rifugio Barchi per trascorrere in quell’area il weekend dell’Immacolata, ma da allora si erano perse le sue tracce. Era stato a lungo interrogato, come persona informata sui fatti, il gestore del rifugio alpino della zona, l’ultimo che l’avrebbe visto prima della misteriosa sparizione.L'articoloin un: è ilproviene da Il Fatto Quotidiano.