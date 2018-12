Quegli Inter-Napoli nella nebbia che ci intossicarono il Natale

ilnapolista

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Idi Vinicio e Pesaola Ciak, si gira. “A Milano quando c’è lai milanesi non vedono” dice Mario Castellani, la storica spalla del Principe De Curtis. E Totò risponde “Ma come si fa a vedere a Milano se c’è la?”. Peppino De Filippo, di rimando, aggiunge “Quella non è una cosa che si può toccare”. E poi altre dissertazioni sul clima che i fratelli Caponi troveranno a Milano in uno dei film che non ci stancheremo mai di vedere, “Totò, Peppino e la malafemmina”. Questa è la premessa di due gare che ilgiocò con l’in due campionati consecutivi, alla vigilia di. Lac’era, eccome se c’era ma il panettone lo mangiarono solo gliisti, faticando non poco in entrambi i casi. Oggi si chiamano “aiutini”, chissà come si chiamavano all’epoca.21 dicembre 1975, ...