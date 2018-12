Cagliari | Pavoletti recupera per Genoa

Cagliari-Genoa probabili formazioni : c’è Pavoletti? Kouamè dal 1' : CAGLIARI GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Genoa, valida per la 18^ giornata di Serie A. Maran potrebbe recuperare l’acciaccato Pavoletti, oggi nuovamente in gruppo dopo un problema ai muscoli flessori. Il tecnico rossoblù si affiderà ad un attacco senza prima punta affidandosi a Farias e Joao Pedro. Pavoletti […] L'articolo Cagliari-Genoa probabili formazioni: c’è ...

Cagliari-Genoa probabili formazioni : C’è Pavoletti? Kouamè dal 1' : CAGLIARI GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Genoa, valida per la 18^ giornata di Serie A. Maran potrebbe recuperare l’acciaccato Pavoletti, oggi nuovamente in gruppo dopo un problema ai muscoli flessori. Il tecnico rossoblù si affiderà ad un attacco senza prima punta affidandosi a Farias e Joao Pedro. Pavoletti […] L'articolo Cagliari-Genoa probabili formazioni: C’è ...

Cagliari-Genoa probabili formazioni : Pavoletti ancora out - c’è Kouamè : CAGLIARI GENOA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Genoa, valida per la 18^ giornata di Serie A. Maran dovrà sostituire l’acciaccato Pavoletti, ancora out per un problema ai muscoli flessori. Il tecnico rossoblù si affiderà ad un attacco senza prima punta affidandosi a Farias e Joao Pedro. Possibile […] L'articolo Cagliari-Genoa probabili formazioni: Pavoletti ancora out, ...

Cagliari - Maran può sorridere : Pavoletti lavora con il gruppo e punta il match con il Genoa : Il club sardo potrebbe ritrovare il proprio attaccante in vista del match con il Genoa in programma a Santo Stefano Vigilia di allenamenti per il Cagliari in vista della sfida di campionato che, nel giorno di Santo Stefano, vedrà i sardi ospitare il Genoa di Cesare Prandelli. I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini con Leonardo Pavoletti in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato ...

Infortunio Pavoletti - importanti aggiornamenti in casa Cagliari : Infortunio Pavoletti – Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in vista della gara di mercoledì contro il Genoa alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con l’attivazione con mobilità. A seguire, torello ed esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte. Leonardo Pavoletti è in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato per Ragnar Klavan a causa di un affaticamento ...

Diretta Lazio Cagliari/ Streaming video e tv : ancora out Lucas Leiva e Pavoletti - Serie A - : Diretta Lazio Cagliari, Streaming video e tv: biancocelesti e isolani non attraversano un bel periodo di forma, e oggi si affrontano allo stadio Olimpico.

Serie A Cagliari - Ionita e Klavan in gruppo. Pavoletti a parte : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio . Il programma ha previsto attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a ...

Serie A Cagliari - personalizzato per Pavoletti e Lykogiannis : Cagliari - Ripresa dei lavori in casa Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio all'Olimpico sabato. Al Centro Sportivo di Assemini, dopo una prima parte dedicata alla ...

Infortunio Pavoletti - le condizioni della punta del Cagliari in vista della Lazio : Infortunio Pavoletti – Fermo a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra accusato nel riscaldamento del match contro la Roma, Leonardo Pavoletti sta provando a rientrare nella prossima partita contro la Lazio. Stando al Corriere dello Sport, non sarà semplice rivederlo in campo già all’Olimpico. I tifosi e soprattutto Maran sperano, perché la sua presenza al centro dell’attacco stravolge l’assetto ...

Cagliari spuntato : quanto manca Pavoletti : Cagliari - Ha fatto il pieno di complimenti per la prestazione della sua squadra contro il Napoli , ma ora Rolando Maran dovrà far cambiare passo al suo Cagliari , che non vince dal 28 ottobre, con il ...

Come gioca il Cagliari : una squadra per Pavoletti : I gol di testa Prima contro ultima per i gol di testa. Cagliari-Napoli sarà una sfida di stili e per stili, una squadra che gioca per rifornire di cross il suo centravanti contro un collettivo che lavora soprattutto palla a terra, cerca le combinazioni rapide, le azioni avvolgenti e sofisticate. La cifra è eloquente: per i rossoblu, 7 reti realizzate di testa. Di questi, 5 sono stati realizzati da Pavoletti. Per il Napoli solo una marcatura di ...

Cagliari-Napoli - Maran dovrà rinunciare a Srna e Pavoletti : L’articolo de L’Unione Sarda Il Cagliari dovrà affrontare dei problemi di formazione in vista del match interno contro il Napoli. Il tecnico Maran sarà costretto a fare a meno di molti uomini importanti, primo tra tutti Leonardo Pavoletti. Infortunatosi durante il riscaldamento di Cagliari-Roma, l’ex attaccante azzurro non potrà essere della partita. Anche Srna assente per squalifica, come Ceppitelli; ovviamente sarà ancora out ...

Serie A Cagliari - Pavoletti ko : elongazione ai flessori della coscia sinistra : Cagliari - I rossoblu, archiviato il bel pareggio contro la Roma , sono tornati in campo per una seduta d'allenamento pomeridiana in vista della gara con il Napoli. Ad Asseminello il tecnico Rolando ...

Infortunio Pavoletti - l’attaccante salta Cagliari-Roma : Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari out contro la Roma, al centro dell’attacco c’è invece Cerri Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari costretto a saltare la gara contro la Roma di questa sera. Durante il riscaldamento il centravanti ha accusato un problema fisico che lo ha relegato fuori dall’11 titolare di Maran contro i Giallorossi. Il tecnico cagliaritano ha deciso dunque di schierare Cerri al ...