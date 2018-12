Le 10 donne più belle del mondo secondo Wap-Mag | la classifica 2018

Uomini e donne - Barbara De Santi : "Gemma Galgani? Non sincera - è la più furba di tutte" : Barbara De Santi, tornata, da qualche mese, tra il parterre femminile del trono over di 'Uomini e Donne', è convinta di essere pronta a vivere una nuova travolgente ed impegnativa storia d'amore dopo la fine della sua ultima relazione che l'ha profondamente cambiata come donna: Devo ringraziare il mio ex fidanzato che mi ha aiutato molto a smussare una parte del mio catattere. Mi ha fatto bene, ora anch’io mi piaccio molto di più. Ho ...

Internet - donne “più connesse” degli uomini : È di 2,3 ore al giorno il tempo trascorso online dagli italiani, e sono sempre più utilizzate le App su smartphone. Per oltre 12 ore al mese si naviga in rete a caccia di contenuti di intrattenimento e mentre gli uomini lo preferiscono ai social, le donne trascorrono sui social network sei ore in più al mese. Questi in sintesi i dati principali del report di Comscore che ha fotografato i cambiamenti nella fruizione di Internet da parte degli ...

ANDREA DAL CORSO/ Teresa Langella non si fida - lui : 'Ti preoccupi più di te che di noi' - Uomini e donne - : Durante la penultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, ANDREA Dal CORSO si scontrerà con Teresa Langella. Che decisione prenderà la tronista?

UOMINI E donne / Barbara De Santi parla di Gemma Galgani : "E' la più furba di tutte…" - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi e Alfonso nuova coppia del programma? La dama si sbilancia e svela che...

La prima puntata della settimana di Uomini e Donne si apre, come di consueto, con Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della registrazione di sabato 15 dicembre, la dama di Torino ha voluto...

La storia d'amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta continua a far discutere e a regalare colpi di scena. La coppia, dopo innumerevoli distacchi e ritorni, sembra finalmente aver ritrovato il giusto equilibrio e...

Sci alpino - prove discesa donne : Siebehofer la più veloce - Delago terza : l'austriaca Ramona Siebehofer a mettere il sigillo sul debutto della Coppa del mondo femminile sulla Saslong, la storica pista della Val Gardena, da sempre sede della Coppa maschile. L'austriaca ha fermato il crono sul tempo di 1'26'32, precedendo di soli 2 centesimi una sempre ...

Oggi Uomini e Donne: Gemma bacia Rocco in studio, Angela nervosa contro Maria Prima della pausa natalizia, Uomini e Donne ci regala una nuova e ricca settimana di colpi di scena. Oggi, Lunedì 17...

Uomini e donne/ I 5 momenti più belli di questo 2018 tra baci e scelte sofferte - Trono Classico - : Uomini e donne torna in onda con l'ultima puntata di programmazione ma ecco i 5 momenti più belli di questo 2018 tra baci e scelte sofferte

Uomini e donne - Teresa Langella : "Sotto l'albero - spero di trovare l'amore. Temptation Island - il ricordo più bello del 2018" : Anche Teresa Langella, in occasione delle imminenti festività natalizie, è stata intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.Teresa, ex tentatrice di Temptation Island 5, metterà il suo trono "a riposo" con molti corteggiatori: Andrea, l'Andrew di Temptation Island, Luca, l'ex velino Pierpaolo, Antonio e la new entry Kevin.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa ...

Roma - le donne più influenti premiate nella serata di gala ecco Most influent innovative women 2018 : ... prima nazionale poi internazionale, che comprende le donne leader piu importanti nel mondo degli affari, della filantropia, del governo e della pubblica amministrazione, della scienza, dell'...

Pupo : il gioco - le donne e le bugie. “Quella di cui più mi vergogno? Non sapevo come liberarmi di una donna - le dissi che avevo poche settimane di vita” : Pupo si racconta al settimanale Oggi. Il cantante toscano è a teatro con Pinocchio e di bugie, stando a quanto racconta, ne ha dette diverse anche lui. Quella di cui più si vergogna? “Non sapevo come liberarmi di una donna e allora andai da lei e piangendo la convinsi che mi restavano poche settimane di vita, che era meglio non vedersi più”. Ma Enzo Ghinazzi ha raccontato anche bugie piuttosto rischiose: “Ho i brividi a ...