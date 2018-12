Ciklokros Nova Gorica – Assolo vincente di Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail : Nadir Colledani del Team Bianchi Countervail ha preceduto Luca Braidot e Marco Ponta sul traguardo del Ciklokros di Nova Gorica in Slovenia Nadir Colledani ha festeggiato il suo terzo successo stagionale nel ciclocross al Ciklokros Nova Gorica, settima prova del Trofeo Triveneto, disputato domenica 23 dicembre a Nova Gorica, in Slovenia. Dopo una domenica di riposo precauzionale, per una spalla dolorante dopo una scivolata in ...